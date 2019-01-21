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Сергей Паршивлюк показал свою ногу после матча со "Спартаком" (фото)

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк показал раны на ноге, которые он получил в товарищеском матче против "Спартака".

Теги: Ростов Спартак Паршивлюк
Сегодня, 09:21
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#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:21)
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Цап-царап. Не стоило показывать такую "жуть". Прям кровь фонтаном хлещет, и в луже от нее Валера в обморок упал.

Как измельчало все - ну просто ужас. Царапины пытаются продать за раны от боевого топора.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  Mahoylich  Москва (Сегодня, 11:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Обычное в футболе , боец. Все будет нормально.


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:10)
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Болеет за:
«Спартак»


Одну ногу я побрил обычным станком, вторую фрезерным. Вон она, рядом валяется.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Gnome  Алматы (Сегодня, 09:48)
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депилятором пользуется?


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 09:35)
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Болеет за:
«Локомотив»
У меня после игры с собакой все руки и ноги такие.


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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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