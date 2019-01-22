Фарфан и Рыбус не примут участия в матче с "Зенитом"

Футболисты "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус пропустят предстоящий матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" с "Зенитом".Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, Фарфан приболел, из-за чего полноценно не тренировался несколько дней. У Рыбуса легкое повреждение, и тренерский штаб не хочет рисковать усугубить травму.На утреннем занятии оба футболиста тренировались отдельно от команды.