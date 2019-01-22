Фарфан и Рыбус не примут участия в матче с "Зенитом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:07
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА (2)
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА (2)
Вчера, 23:22
Не турнир, а матч четырёх команд. Как "Спартак" победил "Ростов" в эпичной концовке (6)
Не турнир, а матч четырёх команд. Как "Спартак" победил "Ростов" в эпичной концовке (6)
Вчера, 23:20
Игорь Рабинер признан лучшим спортивным журналистом мира (18)
Игорь Рабинер признан лучшим спортивным журналистом мира (18)
Вчера, 23:10
Глушаков снова герой, Мелкадзе можно отправлять вслед за Давыдовым. Оценки матча "Спартак" - "Ростов" (13)
Глушаков снова герой, Мелкадзе можно отправлять вслед за Давыдовым. Оценки матча "Спартак" - "Ростов" (13)
Вчера, 22:48
Эшли Коул перешел в команду Лэмпарда
Эшли Коул перешел в команду Лэмпарда
Вчера, 22:32
Олег Кононов: Глушаков делает свое дело (2)
Олег Кононов: Глушаков делает свое дело (2)
Вчера, 22:31
Валерий Карпин: у "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И? (5)
Валерий Карпин: у "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И? (5)
Вчера, 22:11
Эден Азар: я расстраивал всех своих тренеров (1)
Эден Азар: я расстраивал всех своих тренеров (1)
Вчера, 22:06
"Атлетико" продлит контракт с Симеоне
"Атлетико" продлит контракт с Симеоне
Вчера, 21:50
Денис Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом" (45)
Денис Глушаков принес "Спартаку" победу над "Ростовом" (45)
Вчера, 21:37
Георгий Джикия: шесть очков - не тот отрыв (2)
Георгий Джикия: шесть очков - не тот отрыв (2)
Вчера, 21:21
Василий Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"
Василий Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"
Вчера, 21:16
Кевин-Принс Боатенг: я перехожу в "Барселону" (1)
Кевин-Принс Боатенг: я перехожу в "Барселону" (1)
Вчера, 20:45
Георгий Джикия: постараюсь, чтобы в номер Ананидзе на базе "Спартака" никто не заселился (1)
Георгий Джикия: постараюсь, чтобы в номер Ананидзе на базе "Спартака" никто не заселился (1)
Вчера, 19:57
ЦСКА забил 5 безответных голов "Вентспилсу" (12)
ЦСКА забил 5 безответных голов "Вентспилсу" (12)
Вчера, 19:35
Главный тренер "Анжи": все идет к банкротству (8)
Главный тренер "Анжи": все идет к банкротству (8)
Вчера, 19:16
Валерий Карпин: это даже не товарищеские матчи, а тренировочные. У нас будут играть все (2)
Валерий Карпин: это даже не товарищеские матчи, а тренировочные. У нас будут играть все (2)
Фарфан и Рыбус не примут участия в матче с "Зенитом"
Футболисты "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус пропустят предстоящий матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" с "Зенитом".
Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, Фарфан приболел, из-за чего полноценно не тренировался несколько дней. У Рыбуса легкое повреждение, и тренерский штаб не хочет рисковать усугубить травму.
На утреннем занятии оба футболиста тренировались отдельно от команды.
"СЭ"
Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, Фарфан приболел, из-за чего полноценно не тренировался несколько дней. У Рыбуса легкое повреждение, и тренерский штаб не хочет рисковать усугубить травму.
На утреннем занятии оба футболиста тренировались отдельно от команды.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.