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Дзюба и Паредес не попали в стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Зенита" на матч 1-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Локомотивом".

"Зенит": Лунёв, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Мак, Кузяев, Заболотный

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Мевля, Скроботов, Жирков, Паредес, Оздоев, Ригони, Шатов, Мусаев, Дриусси, Дзюба
Сегодня, 18:50
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#6  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19)
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ну значит никого не продадут -отдадут - подарят -посадят и дальше играют те же золотой состав вырисовывается ыы
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#5  soloz   Россия (Сегодня, 19:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Даден Баден
Ничего, у них и так в составе полно паредАсов. А дуб зеленый не мог никак выйти на игру - с него русалку счищают(опять Орзул за нее, поди)



Ты про спартак? Да Там их полно. спартак однако...
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#4  Даден Баден   (Сегодня, 19:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Ничего, у них и так в составе полно паредАсов. А дуб зеленый не мог никак выйти на игру - с него русалку счищают(опять Орзул за нее, поди)


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
жесть...

Цитата: Сибирячок
А разве они не уехали? Один вЭвертон, а второй в ПСЖ.

как минимум до [матерное слово, имевшее смысл "победа над "Спартаком"]а подождут
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:58)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А разве они не уехали? Один вЭвертон, а второй в ПСЖ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Даже страшно подумать, что сегодня явит собой Зенит. Если первый тайм переживём(выживем), то второй должен быть попроще.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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