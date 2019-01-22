"Зенит" и "Краснодар" - фавориты в борьбе за Кудряшова

"Зенит" проявляет интерес к бывшему защитнику "Рубина" Фёдору Кудряшову.При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует "Краснодар".Напомним, что "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.