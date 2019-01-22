Новости партнеров

"Зенит" и "Краснодар" - фавориты в борьбе за Кудряшова

"Зенит" проявляет интерес к бывшему защитнику "Рубина" Фёдору Кудряшову.

При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует "Краснодар".

Напомним, что "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зенит Краснодар Кудряшов
Сегодня, 19:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  demon_fs  СПб (Сегодня, 19:20)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять принялись за скупку шлака , как уже достали
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
#5  Даден Баден   (Сегодня, 19:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Девиз бакланштадта: "Старые вещи покупаем, новые - крадем!"


--------------------
Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#4  sumzzz  Калининград (Сегодня, 19:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Скорее в борьбе за его паспорт. Игрок он ну совсем не топовый, а очень даже средненький. И весь смысл брать его в Зенит сводится к возможности заполучить паспорт РФ без выплат Рубину.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 19:12)
  • +1
  •  (3)
online

smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  suvirinimas   (Сегодня, 19:11)
  • +2
  •  (2)
online

Не понимаю что Зенит нашел в этом Кудряшове. Как защитник он слаб. С таким усилением Зенит точно не станет чемпионом.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
По версии агента Кудряшова, видимо.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.