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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Зенит" и "Краснодар" - фавориты в борьбе за Кудряшова
"Зенит" проявляет интерес к бывшему защитнику "Рубина" Фёдору Кудряшову.
При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует "Краснодар".
Напомним, что "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.
"Чемпионат.сом"
При этом Кудряшов до сих пор не получил статуса свободного агента из-за того, что не состоялось заседание палаты по разрешению споров. Кудряшов получит этот статус только 26 января. В этом случае он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Также на него претендует "Краснодар".
Напомним, что "Рубин" объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым ещё 10 января.
"Чемпионат.сом"
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