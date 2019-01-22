Новости партнеров

Адвокат Кокорина - о словах про "стадо баранов": автором провокации является профессиональный журналист

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала последний скандал с участием ее подзащитного.

Стукалова утверждает, что публикация этого письма была провокацией со стороны журналистки "Невских новостей".

"26 октября 2018 года - через 15 дней после ареста ребят, посредством ФСИН-письма к Кокорину Александру поступило обращение некой Анны Карповой, представившейся болельщицей клуба "Зенит". Из текста ее письма было понятно, что она ориентируется в играх команды клуба "Зенит", а также прозвучали вопросы по поводу его отношения к ситуации по уголовному делу и было утверждение о негативном отношении в этой связи к Кокорину Александру со стороны общественности, представители которой выставляют его едва ли не врагом народа.

21 января 2019 года в информационном агентстве "Невские Новости" опубликовано окончание ответа Кокорина Александра на указанное письмо, где данные получателя были замазаны. Эта выдержка из ответа Саши содержала негативную оценку народа, что подразумевало именно тех лиц, которые выставляли Кокорина "врагом народа", отметим, что ключевое слово здесь "народ", которое не распространяется на всех граждан Российской Федерации.

Как сегодня установлено, автором этой провокации является профессиональный журналист Карпова Анна Андреевна - сотрудник вышеуказанного СМИ "Невские Новости", а на момент обращения к Кокорину она работала в СМИ "Народные новости".

Я и мои коллеги не можем не обратить внимание на то, что эти сведения не были опубликованы на момент их получения – 3 месяца назад, а получили огласку только накануне очередного продления срока содержания ребят под стражей, более того, журналистка Карпова опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника и совершенно понятно почему – грубо нарушены принципы журналисткой этики и Закона о СМИ, согласно которых журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы, обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание. Не говоря уже о том, что существенно нарушена охраняемая основным законом – ст. 23 Конституции РФ тайна переписки, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.138 УК РФ, предусматривающей при использовании служебного положения наказание до 4-х лет лишения свободы", - написала Стукалова в инстаграме.

View this post on Instagram

26 октября 2018 года - через 15 дней после ареста ребят, посредством ФСИН-письма к Кокорину Александру поступило обращение некой Анны Карповой, представившейся болельщицей клуба Зенит. Из текста ее письма было понятно, что она ориентируется в играх команды клуба Зенит, а также прозвучали вопросы по поводу его отношения к ситуации по уголовному делу и было утверждение о негативном отношении в этой связи к Кокорину Александру со стороны общественности, представители которой выставляют его едва ли не врагом народа. 21 января 2019 года в информационном агентстве «Невские Новости» опубликовано окончание ответа Кокорина Александра на указанное письмо, где данные получателя были замазаны. Эта выдержка из ответа Саши содержала негативную оценку народа, что подразумевало именно тех лиц, которые выставляли Кокорина «врагом народа», отметим, что ключевое слово здесь «народ», которое не распространяется на всех граждан Российской Федерации. Как сегодня установлено, автором этой провокации является профессиональный журналист Карпова Анна Андреевна - сотрудник вышеуказанного СМИ «Невские Новости», а на момент обращения к Кокорину она работала в СМИ «Народные новости». Я и мои коллеги не можем не обратить внимание на то, что эти сведения не были опубликованы на момент их получения – 3 месяца назад, а получили огласку только накануне очередного продления срока содержания ребят под стражей, более того, журналистка Карпова опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника и совершенно понятно почему – грубо нарушены принципы журналисткой этики и Закона о «СМИ», согласно которых журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы, обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание. Не говоря уже о том, что существенно нарушена охраняемая основным законом – ст. 23 Конституции РФ тайна переписки, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.138 УК РФ, предусматривающей при использовании служебного положения наказание до 4-х лет лишения свободы. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9

A post shared by Татьяна Стукалова (@stukalova_official) on

Теги: Кокорин Зенит
Вчера, 23:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
#5  Zemfira  шахты (Сегодня, 00:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Шахтер»
Семак ,твой интеллигентный разговор не к месту ,ясно тренер ,отец восьмерых детей ,но какой нах стыдно таким мразям, люди которые желают, чтоб футболист сидел в тюрьме ему бывает что не будь стыдно ,эти люди же конченные мрази обиженки по жизни. обиженки ,обречены быть в вечном одиночестве. Человек ,который твердо стоит на ногах ,который преуспел, свое дело, хороший доход, хороший быт ,не когда не пожелает другому тюрьму, тем более футболисту ,но это же в основном нищета, никчемние завистники, которые другим желают только зла,..
пля не на той ветке написал, но один куй это всем п1дарам сайта касается
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 00:23)
  • -2
  •  (4)

Цитата: sparwik53
А ведь это ваша питерская газетенка.


У вас своих рабинеров предостаточно. А в принципе подлость национальности не имеет, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гринч
Эта журналюга с...ка....Чтоб её разорвало....

А ведь это ваша питерская газетенка.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 00:10)
  • -4
  •  (10)

этот ублюдок никогда не изменится, дали бы ему колонии года 2, хотя не факт, что это его исправит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Гринч  СПб (Сегодня, 00:01)
  • -5
  •  (9)

Эта журналюга с...ка....Чтоб её разорвало....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.