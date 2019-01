Адвокат Кокорина - о словах про "стадо баранов": автором провокации является профессиональный журналист

View this post on Instagram

26 октября 2018 года - через 15 дней после ареста ребят, посредством ФСИН-письма к Кокорину Александру поступило обращение некой Анны Карповой, представившейся болельщицей клуба Зенит. Из текста ее письма было понятно, что она ориентируется в играх команды клуба Зенит, а также прозвучали вопросы по поводу его отношения к ситуации по уголовному делу и было утверждение о негативном отношении в этой связи к Кокорину Александру со стороны общественности, представители которой выставляют его едва ли не врагом народа. 21 января 2019 года в информационном агентстве «Невские Новости» опубликовано окончание ответа Кокорина Александра на указанное письмо, где данные получателя были замазаны. Эта выдержка из ответа Саши содержала негативную оценку народа, что подразумевало именно тех лиц, которые выставляли Кокорина «врагом народа», отметим, что ключевое слово здесь «народ», которое не распространяется на всех граждан Российской Федерации. Как сегодня установлено, автором этой провокации является профессиональный журналист Карпова Анна Андреевна - сотрудник вышеуказанного СМИ «Невские Новости», а на момент обращения к Кокорину она работала в СМИ «Народные новости». Я и мои коллеги не можем не обратить внимание на то, что эти сведения не были опубликованы на момент их получения – 3 месяца назад, а получили огласку только накануне очередного продления срока содержания ребят под стражей, более того, журналистка Карпова опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника и совершенно понятно почему – грубо нарушены принципы журналисткой этики и Закона о «СМИ», согласно которых журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы, обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание. Не говоря уже о том, что существенно нарушена охраняемая основным законом – ст. 23 Конституции РФ тайна переписки, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.138 УК РФ, предусматривающей при использовании служебного положения наказание до 4-х лет лишения свободы. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9