Выход фильма про Яшина задерживается на год. Мединский заявил, что авторов оштрафуют на несколько миллионов

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что создатели фильма о вратаре "Динамо" и сборной СССР Льве Яшине будут оштрафованы из-за срыва сроков сдачи картины.Лента режиссера Василия Чигинского Лев Яшин. Вратарь моей мечты» посвящена биографии Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года."Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей", – сказал Мединский."Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение – 7 сентября 2019 года, может, даже раньше", – сообщил представитель компании-производителя.