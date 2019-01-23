Новости партнеров

Федор Смолов не хочет придавать большого значения победе над "Зенитом"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов прокомментировал результат матча против "Зенита".

Встреча проходила в рамках Фонбет Кубка Матч Премьер и завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". Смолов забил один из мячей.

"Первая победа в году - это важно. Выигрывать всегда приятно. Турнир хороший, соперники серьезного уровня. Но так или иначе, это один из этапов нашей подготовки к весенней части чемпионата. Так что я не стал бы придавать большого значения этой победе.

У всех команд идет подготовка, все находятся в разном состоянии. Лично мне было тяжеловато, но на сборах не бывает простых игр в плане физики. Под нагрузками всегда тяжело играть", - цитирует Смолова ФК "Локомотив".
Теги: Смолов Зенит Локомотив
Сегодня, 06:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.