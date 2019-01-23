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Защитника тульского "Арсенала" Сокола просмотрит норвежский "Тромсе"

По информации "Чемпионата", защитник тульского "Арсенала" Артём Сокол может в ближайшее время отправится на просмотр в норвежский клуб "Тромсе".

Сокол является воспитанником московского "Спартака". Его действующий контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2020 года. За туляков 21-летний игрок выступает с лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Артём не принял участие ни в одном матче РПЛ, оставшись на скамейке запасных в 17 встречах первенства.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 15:36
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