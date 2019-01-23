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Валерий Газзаев: в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору компании для съемок фильма о Яшине

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о срыве сроков сдачи фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". По его словам, к этому вопросу следовало подойти с большей ответственностью.

"Конечно, в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору кинокомпании для съемок фильма о нашем легендарном вратаре, – говорится в заявлении Газзаева. – Есть вопросы и к самой компании, которая, видимо, не до конца понимает социальную значимость подобных лент, их государственную важность.

В России в последние годы появилось немало замечательных фильмов, прославляющих историю наших побед на примере великих чемпионов. И сейчас, после чемпионата мира по футболу, который был лучшим в истории, после блестящего результата нашей сборной, совершенно логичным и правильным был бы выход фильма о Льве Яшине – первом и единственном вратаре в истории, получившим "Золотой мяч" как лучший футболист Европы, первом советском футболисте, получившем эту награду.

Надеюсь, зрители в скором времени все же увидят фильм о нашем великом вратаре Льве Яшине".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газзаев яши
Сегодня, 16:22
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#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:39)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Фильмы с контужеными Нагиевами и всякими Галустянами идут пачками а про великого вратаря не могут сделать! Уроды!

Может и к лучшему? А то ведь Галустян или Нагиев в фильме про Яшина хуже будет...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:35)
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online

Такой фильм должен быть на государственном уровне и на государственном контроле! Фильмы с контужеными Нагиевами и всякими Галустянами идут пачками а про великого вратаря не могут сделать! Уроды!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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