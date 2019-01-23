Валерий Газзаев: в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору компании для съемок фильма о Яшине

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о срыве сроков сдачи фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". По его словам, к этому вопросу следовало подойти с большей ответственностью."Конечно, в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору кинокомпании для съемок фильма о нашем легендарном вратаре, – говорится в заявлении Газзаева. – Есть вопросы и к самой компании, которая, видимо, не до конца понимает социальную значимость подобных лент, их государственную важность.В России в последние годы появилось немало замечательных фильмов, прославляющих историю наших побед на примере великих чемпионов. И сейчас, после чемпионата мира по футболу, который был лучшим в истории, после блестящего результата нашей сборной, совершенно логичным и правильным был бы выход фильма о Льве Яшине – первом и единственном вратаре в истории, получившим "Золотой мяч" как лучший футболист Европы, первом советском футболисте, получившем эту награду.Надеюсь, зрители в скором времени все же увидят фильм о нашем великом вратаре Льве Яшине".