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"Балтика" ведет переговоры со "Спартаком" по аренде Давыдова

Генеральный директор "Балтики" Таужутдин Качукаев прокомментировал информацию о том, что нападающий "Спартака" Денис Давыдов может перейти в калининградскую команду.

"Мы ведем переговоры со "Спартаком" по аренде Давыдова до конца текущего сезона. Ясность должна наступить в течение ближайших двух дней", - цитирует Качукаева Sport24.

Нынешний контракт Давыдова со "Спартаком" рассчитан до лета 2019 года.
Теги: Давыдов Балтика Спартак
Сегодня, 16:41
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