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"Шахтер" подписал игрока на позицию Ракицкого, которым интересуется "Зенит"

"Шахтер" подписал защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

Бондаренко в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Бондаренко выступает на позиции центрального защитника, как и Ярослав Ракицкий, которым интересуется "Зенит".

Теги: Шахтер Зенит
Сегодня, 19:07
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