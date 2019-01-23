"Шахтер" подписал игрока на позицию Ракицкого, которым интересуется "Зенит"

ФК «Шахтер» подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко.



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"Шахтер" подписал защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.Бондаренко в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.Бондаренко выступает на позиции центрального защитника, как и Ярослав Ракицкий, которым интересуется "Зенит".