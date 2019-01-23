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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Адвокат Мамаева подал жалобу в прокуратуру из-за затягивания ознакомления с делом
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, признался, что подал жалобу в прокуратуру из-за затягивания ознакомления с делом. Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с октября прошлого года находятся в СИЗО по делу об избиении людей в центре Москвы. Срок их ареста в декабре продлили до 8 февраля.
"Когда будет ознакомление с делом, пока неизвестно. Следователь нам не сообщает ни даты, ни того, что препятствует началу ознакомления. Я подал жалобу в прокуратуру по этому вопросу, указав, что допускается волокита при ознакомлении с материалами и тем самым препятствует доступу к правосудию и к тому, чтобы прокурор имел возможность тщательно изучить данное уголовное дело перед направлением в суд. Такое развитие событий может продлить срок содержания под стражей, и я полагаю, что создаются искусственные основания, чтобы в очередной раз продлить как сроки следствия, так и сроки содержания заключенных в СИЗО.
Касаемо здоровья — Павел ни на что не жалуется, он поддерживает физическую форму, как может, хотя очевидно, что для профессионального футболиста нахождение под стражей ничего хорошего не несет.
По поводу матча — так и нет ни точной даты, ни информации о том, что препятствует этому спортивному мероприятию. Все-таки самый благоприятный период в плане погоды уже пропустили", - цитирует Бушманова Sport24.
"Когда будет ознакомление с делом, пока неизвестно. Следователь нам не сообщает ни даты, ни того, что препятствует началу ознакомления. Я подал жалобу в прокуратуру по этому вопросу, указав, что допускается волокита при ознакомлении с материалами и тем самым препятствует доступу к правосудию и к тому, чтобы прокурор имел возможность тщательно изучить данное уголовное дело перед направлением в суд. Такое развитие событий может продлить срок содержания под стражей, и я полагаю, что создаются искусственные основания, чтобы в очередной раз продлить как сроки следствия, так и сроки содержания заключенных в СИЗО.
Касаемо здоровья — Павел ни на что не жалуется, он поддерживает физическую форму, как может, хотя очевидно, что для профессионального футболиста нахождение под стражей ничего хорошего не несет.
По поводу матча — так и нет ни точной даты, ни информации о том, что препятствует этому спортивному мероприятию. Все-таки самый благоприятный период в плане погоды уже пропустили", - цитирует Бушманова Sport24.
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