Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат: Кокорину нужны уколы, а в СИЗО тренироваться невозможно

Адвокат форварда "Зенита" Александр Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал состояние здоровья своего подопечного. Кокорин находится в СИЗО с 8 октября.

"Я делал специальный адвокатский запрос врачам "Зенита" и РФС и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы. В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.

Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи "Зенита", которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности. Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае, о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают", - цитирует Ромашова Sport24.ru.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 20:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  xxd   (Сегодня, 21:45)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Так вот почему он пил..
Он боль свою глушил..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (2)

Надо делать СИЗО на базе Зенита там все условия! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Saveger  СПб (Сегодня, 21:29)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думать надо было о своем здоровье, до того как людей стульями по башке ебошить


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:00)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности.

Ну раз такая ситуация придется теперь Зениту платить ему пожизненно!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А кому сейчас легко?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.