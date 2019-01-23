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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Адвокат: Кокорину нужны уколы, а в СИЗО тренироваться невозможно
Адвокат форварда "Зенита" Александр Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал состояние здоровья своего подопечного. Кокорин находится в СИЗО с 8 октября.
"Я делал специальный адвокатский запрос врачам "Зенита" и РФС и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы. В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.
Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи "Зенита", которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности. Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае, о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают", - цитирует Ромашова Sport24.ru.
"Я делал специальный адвокатский запрос врачам "Зенита" и РФС и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы. В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.
Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи "Зенита", которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности. Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае, о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают", - цитирует Ромашова Sport24.ru.
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