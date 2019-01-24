Ивелин Попов — игрок «Ростова»



Болгарский полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.



Подробнее: https://t.co/R6HK6Ykysl pic.twitter.com/STvH5pHhKp — Football Club Rostov (@rostovfc) January 23, 2019

Экс-полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов подписал контракт с "Ростовом".Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения московского "Динамо" и "Ростова" с зарплатой около €800 тыс. в год. В услугах болгарина был также заинтересован "Рубин", однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока и из гонки за полузащитника выбыли.Также в СМИ появлялась информация, согласно которой китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун" предлагал болгарину двухлетний контракт на общую сумму $5,3 млн.