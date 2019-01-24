Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ивелин Попов подписал контракт с "Ростовом"

Экс-полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов подписал контракт с "Ростовом".

Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Попов отклонил предложения московского "Динамо" и "Ростова" с зарплатой около €800 тыс. в год. В услугах болгарина был также заинтересован "Рубин", однако казанцы не смогли потянуть финансовые запросы игрока и из гонки за полузащитника выбыли.

Также в СМИ появлялась информация, согласно которой китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун" предлагал болгарину двухлетний контракт на общую сумму $5,3 млн.

Теги: Попов Ростов
Сегодня, 05:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.