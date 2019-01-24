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"Шахтер" отдал новичку Валерию Бондаренко игровой номер Ракицкого

"Шахтер" вчера подписал защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

Соглашение рассчитано на 5 лет. По сведениям украинских СМИ, Бондаренко рассматривается в качестве замены Ярославу Ракицкому, который уходит из клуба. Интерес к футболисту проявляет "Зенит".

Телеканал "Футбол" в своем аккаунте в Инстаграме разместил фотографию игрока с журналистом Игорем Бурбасом. На фото Бондаренко в тренировочной форме "Шахтера" под номером 44. Позже фото было удалено.
Теги: Шахтер Ракицкий Зенит
Сегодня, 16:31
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#1  лад  USSR (Сегодня, 16:53)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ракицкий - игрок опытный, с хорошим длинным пасом и поставленным сильным ударом, большой трудяга на поле. Иногда пуршит, но с кем не бывает.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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