"Шахтер" отдал новичку Валерию Бондаренко игровой номер Ракицкого

"Шахтер" вчера подписал защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.Соглашение рассчитано на 5 лет. По сведениям украинских СМИ, Бондаренко рассматривается в качестве замены Ярославу Ракицкому, который уходит из клуба. Интерес к футболисту проявляет "Зенит".Телеканал "Футбол" в своем аккаунте в Инстаграме разместил фотографию игрока с журналистом Игорем Бурбасом. На фото Бондаренко в тренировочной форме "Шахтера" под номером 44. Позже фото было удалено.