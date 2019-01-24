Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:57
Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (6)
Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России (6)
15:52
Моуринью: "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка за их первое чемпионство спустя 50 лет (2)
Моуринью: "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка за их первое чемпионство спустя 50 лет (2)
14:54
"Ростов" взял Ерёменко и Попова. Но непонятно, как Карпину размещать их на поле и вписываться в лимит (1)
"Ростов" взял Ерёменко и Попова. Но непонятно, как Карпину размещать их на поле и вписываться в лимит (1)
14:33
Твиттер "Енисея" вернулся - красноярцы представили переход Савичева из "Анжи" фрагментом из "Гарри Поттера"
Твиттер "Енисея" вернулся - красноярцы представили переход Савичева из "Анжи" фрагментом из "Гарри Поттера"
13:19
Молод де Йонг, да дорог: "ПСЖ" свёл с ума весь мир, а особенно "Барселону". Она не больше, чем клуб (2)
Молод де Йонг, да дорог: "ПСЖ" свёл с ума весь мир, а особенно "Барселону". Она не больше, чем клуб (2)
11:41
Полузащитник "Страсбура" - о Неймаре: если у тебя такой стиль игры, не жалуйся, что получаешь по ногам (2)
Полузащитник "Страсбура" - о Неймаре: если у тебя такой стиль игры, не жалуйся, что получаешь по ногам (2)
10:38
Эрик Штоффельсхаус - о Семине: выражать свое недовольство через книгу - просто детский сад (5)
Эрик Штоффельсхаус - о Семине: выражать свое недовольство через книгу - просто детский сад (5)
10:15
Вратарь "Кристал Пэлас" рискует быть дисквалифицированным на 5 матчей за нацистское приветствие (фото) (3)
Вратарь "Кристал Пэлас" рискует быть дисквалифицированным на 5 матчей за нацистское приветствие (фото) (3)
09:22
Станислав Черчесов: сейчас дефицит нападающих наблюдается во всем мире, а не только в России (1)
Станислав Черчесов: сейчас дефицит нападающих наблюдается во всем мире, а не только в России (1)
08:27
Олег Кононов: когда я пришел в "Спартак", передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи (1)
Олег Кононов: когда я пришел в "Спартак", передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи (1)
Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о переходе Тимура Жамалетдинова в польский "Лех".
"Тимур - хороший футболист, был не на последних ролях в ЦСКА, ему будет полезна аренда в Польше. Футболисту нужно играть постоянно, а не сидеть в запасе. Главный тренер "Леха" Адам Навалка - квалифицированный специалист, просто так кого-то брать в команду не будет, наверняка он просматривал Жамалетдинова. Мне будет очень интересно наблюдать за Тимуром в его новой команде.
Не думаю, что польский чемпионат слабее, чем российский, они примерно одинакового уровня. Так что выбор Тимура правильный, он поступил верно, решив уйти. Если нет перспектив играть постоянно, то нужно переходить", - приводит слова Гришина "Р-Спорт".
"Тимур - хороший футболист, был не на последних ролях в ЦСКА, ему будет полезна аренда в Польше. Футболисту нужно играть постоянно, а не сидеть в запасе. Главный тренер "Леха" Адам Навалка - квалифицированный специалист, просто так кого-то брать в команду не будет, наверняка он просматривал Жамалетдинова. Мне будет очень интересно наблюдать за Тимуром в его новой команде.
Не думаю, что польский чемпионат слабее, чем российский, они примерно одинакового уровня. Так что выбор Тимура правильный, он поступил верно, решив уйти. Если нет перспектив играть постоянно, то нужно переходить", - приводит слова Гришина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.