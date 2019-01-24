Новости партнеров

Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о переходе Тимура Жамалетдинова в польский "Лех".

"Тимур - хороший футболист, был не на последних ролях в ЦСКА, ему будет полезна аренда в Польше. Футболисту нужно играть постоянно, а не сидеть в запасе. Главный тренер "Леха" Адам Навалка - квалифицированный специалист, просто так кого-то брать в команду не будет, наверняка он просматривал Жамалетдинова. Мне будет очень интересно наблюдать за Тимуром в его новой команде.

Не думаю, что польский чемпионат слабее, чем российский, они примерно одинакового уровня. Так что выбор Тимура правильный, он поступил верно, решив уйти. Если нет перспектив играть постоянно, то нужно переходить", - приводит слова Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 18:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Старк   (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Volodia379,
Армейский клуб и польский «Лех» согласовали переход нападающего Тимура Жамалетдинова на правах аренды.

Сделка будет завершена в случае успешного прохождения игроком медосмотра.

Соглашение с клубом рассчитано до окончания сезона-2018/19 и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Жамалетдинов — выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В текущем сезоне он сыграл за основную команду 15 матчей, в которых забил 3 гола.
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 18:21)
  • -2
  •  (2)
online

В Динамо надо было брать с дальнеши smirk м правом выкупа! Очень не плохой паренек!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.