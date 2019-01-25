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Бранислав Иванович: самый важный матч со "Спартаком" будет весной в Москве

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" на Кубке МАТЧ ПРЕМЬЕР в Катаре. Встреча состоится 25 января. Начало — в 20:00 мск.

"Мотивации в любом матче с таким соперником хватает, но не надо забывать, что это товарищеский матч, который должен помочь подготовиться к чемпионату одной и другой команде. Самый важный матч со "Спартаком" будет весной в Москве. Пока же тренеры могут посмотреть других игроков, дать кому-то шанс, попробовать разные схемы. Так что - да, это принципиальный матч, но не настолько, как, может быть, все сейчас ожидают", - цитирует Ивановича ФК "Зенит"
Теги: Спартак Иванович Зенит
Сегодня, 04:33
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