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Битва двух столиц!.. В товарищеском формате

Начинается второй тур кубка "Матч Премьер", который подразумевает самую яркую вывеску российского межсезонья: "Спартак" зарубится с питерским "Зенитом". Останутся ли все участники матча столь же равнодушны к результату или эмоции таки возьмут своё?

Стартовали нынешние противники в турнире, показав противоположный результат: москвичи одержали волевую победу над "Ростовом", а "Зенит" едва ушёл от разгрома в игре против "Локомотива". Но не всё так просто.

Битва двух столиц!.. В товарищеском формате

У "Спартака" возникали проблемы даже в атаке

"Красно-белые" проиграли первую половину встречи. И в игровом плане - тоже. Даже с кононовским стремлением играть впереди в касание и в крайне агрессивном ключе москвичи ничего не могли поделать с низким донским блоком и стопорились дальше центра поля.

Результат был сделан после перерыва. "Ростов", обновив состав, полностью изменился - и стал далеко не лучше. Ключевая метаморфоза возникла в центре, где трио полузащитников перестало существенно мешать продвижению соперника и тащить мяч в ответные контратаки.

А еще в составе появился Арсений Логашов. Крайний защитник, переведенный в центр, делал всё, чтобы лично организовать камбэк для москвичей.

Но даже при всём этом - "Спартаку" повезло, ведь Максименко при равном счете взял пенальти.

Против "Зенита" применили самое страшное оружие

Юрий Павлович Сёмин единственный из тренеров, участвующих в кубке, кто не поторопился рассказать, насколько плевать он хотел на результат в товарищеском турнире. Может, поэтому в игре против "Зенита" его команда не выглядела так же лениво и апатично, так же уныло и скучно, как их соперник?


Питер показал хоть что-то удобоваримое лишь в заключительную четверть игры. Да и то - оборона "Локо" (состоявшая на тот момент наполовину из молодёжи) справлялась за вычетом единственного момента.

"Локомотив" вчистую победил в первом тайме: даже если мы уберем за скобки счёт и будем ориентироваться исключительно на игровое преимущество. Москвичи прихлопнули "Зенит" давлением, сопротивляться которому коллектив Семака почему-то не умеет (яркая иллюстрация-подтверждение этому - осенняя игра против ЦСКА). Может, так сказывается исключительно отсутствие Паредеса – в обоих встречах питерцы обходились без него, - но тогда продавать его нельзя ни в коем случае.

Или же необходимо сразу находить замену.

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Нельзя сказать, что моментов у "Локо" была целая россыпь: но контролировали матч именно футболисты Сёмина. А ошибка Лунева и провал опорной зоны в лице Маркизио и Краневиттера в конкретном эпизоде оформили комфортное превосходство московского клуба.

Крутые возвращения?

Серьёзные аналитики, предпочитающие ворошить цифры, а не смотреть на футбольное поле, снисходительно убеждают нас, что на тактические аспекты игры на данном этапе подготовки просто не следует обращать внимания: тренеры экспериментируют и думают больше о форме игроков, чем о результате. Но что следует делать обязательно - изучать персональные выступления. Так и поступим.

У "Спартака" и "Зенита" больше всего (из положительного) внимания привлекли два вернувшихся футболиста. Один вернулся буквально - после неудачной аренды в "Аталанту", насчет которой с чего-то вдруг комплиментарно высказывался Черданцев (Георгий, ау, Эмилиано забил два в первом матче, снизил к себя требования и прочно обосновался на лавке, выходя лишь на короткие отрезки). Второй - фигурально: поднялся из Аида, Хельхейма или Миктлана (в зависимости от того, какая мифология ближе именно вам).

Ригони вернули неизвестно зачем - тем более доплатив денег за разрыв аренды. Но первый свой матч крайний полузащитник провел отлично, так что вполне конкретные надежды Семак и болельщики могут и должны питать далее.


Глушаков вернулся по той причине, что он никуда и не уходил. Но после гремящих осенних скандалов, после ужасного футбола в его исполнении на протяжении приличного отрезка, после недавней информации о перегруженности на сборах - никто не ждал от Дениса столь качественного продвижения и хорошего видения партнеров в условиях стесненности. Его бы, конечно, стоило проверить в первом тайме - против "Ростова" сильного, - но для начала и такой перфоманс сойдет за возрождение.

Впрочем, у "Спартака" стоило бы отметить и Ханни – сделавшего пас под заработанный пенальти и отдавшего итоговую голевую на капитана.

Это не единственная игра, которая ждёт нас сегодня

Кубок "Матч Премьер" решил устроить нам роскошную пятницу и порадовать двумя играми подряд. Почти сразу после "Спартака" и "Зенита" нас ждёт "Локомотив" и "Ростов".

Вывеска, конечно, не такая громкая, но привлечь аудиторию - в условиях зимнего футбольного голода - вполне способна. На "Локо" Юрия Павловича в любом случае будет интересно взглянуть по причине того, что заряжены "красно-зелёные" очевидно больше, чем их противники.

А команда Карпина... Карпин любопытен по определению. Нет такого мероприятия, которое Валерий Георгиевич не украсил бы собой.

Но и это ещё не всё. Если рабочая неделя получилась действительно тяжёлой, настоятельно рекомендуем не отходить от телевизора до глубокой ночи, потому что нас ждёт и роскошный кубок Англии, в котором будут играть "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Главное, запасайтесь провизией.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт "Спартака", официальный сайт "Локомотива"

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Теги: Зенит Спартак Кононов Семак Семин Глушаков
Сегодня, 11:54
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#3  yuri  спб (Сегодня, 12:53)
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Цитата: RenarTickle
Каких ещё "двух"?! В стране есть только одна столица. И это - Москва!

Есть еще одна . Которая сделала страну российской Империей .Историю нужно знать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 12:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Каких ещё "двух"?! В стране есть только одна столица. И это - Москва!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  aza111   (Сегодня, 12:41)
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