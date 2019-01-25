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Олег Кононов: жестко боремся с матом в "Спартаке". Даже ввели штрафы

Наставник "Спартака" Олег Кононов рассказал, что борется с нецензурной лексикой в команде.

"Мы боремся с нецензурной бранью. Жестко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жестко. Ввели штрафы", – сказал Кононов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 14:13
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#2  zeracool  москва (Сегодня, 14:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
а если семак подчеркнул у кононова когда тот был в краснодаре..думал бы прежде чем буквы набирать
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Семаку подражает..., что ж, это достойно, на кого еще равняться главному тренеру спартака, как не на Зенит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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