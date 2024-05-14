"Сейчас говорят, что "Спартаку" везёт. В чём везёт? В том, что они взяли пятое место? Вот это классное везение. Мы тоже в таких ситуациях оказывались, когда я играл в "Сатурне". Если получилось, то отлично, не получилось — ну и бог с ним, заняли четвёртое или пятое место, выше не поднимемся. Вот так и играет сейчас "Спартак", - сказал Канчельскис.
Как отметил бывший игрок "МЮ", в связи с пятым местом давление на команду и ожидания снизились, что позволяет спартаковцам раскрепоститься и играть в своем удовольствие.
Отметим, что после того, как в главе "красно-белых" встал Владимир Слишкович команда еще ни разу не проигрывала. В последних трех матчах "Спартак" одержал две победы против "Краснодара" (1:0) и "Локомотива" (3:2), а также один раз поделил очки с "Пари НН" (0:0). За два тура до финиша РПЛ московский клуб занимает пятое место с 46 набранными очками, на четвертом располагается "Локомотив", в активе "железнодорожников" 47 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: говорят, что "Спартаку" везёт. В чём везёт? В том, что они взяли пятое место?
Бывший российский игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о позиции "Спартака" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"