Глава "Анжи" попросил Путина заступиться за экс-премьера Дагестана

Глава махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев обратился к президенту России Владимиру Путину.Кадиев адресовал главе государства письмо с просьбой обратить внимание на следствие по делу бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова."Ни один близкий родственник Гамидова не находился на государственной службе, ни один не работает в правоохранительных или федеральных органах власти. Хочется узнать: где этот клан? Единственный брат - депутат Народного собрания (выборный орган), старик-отец (онкология четвертой степени), 13 детей, в числе которых семеро детей погибшего в 1996 году брата. В Дагестане, уважаемый Владимир Владимирович, нет никаких кланов и кладов!" - подчеркнул руководитель махачкалинского клуба.Он попросил Путина помочь с выходом Гамидова из-под ареста на время ведения дела."Единственное правительство, которое что-то делало - это правительство под руководством Гамидова. Уважаемый Президент, просим Вас способствовать помещению Гамидова под домашний арест, указать на проведение самого объективного и непредвзятого расследования", - гласит обращение.