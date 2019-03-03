Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Анжи (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Анжи
|0 - 001.12.18
|Уфа
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Глава "Анжи" попросил Путина заступиться за экс-премьера Дагестана
Глава махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев обратился к президенту России Владимиру Путину.
Кадиев адресовал главе государства письмо с просьбой обратить внимание на следствие по делу бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.
"Ни один близкий родственник Гамидова не находился на государственной службе, ни один не работает в правоохранительных или федеральных органах власти. Хочется узнать: где этот клан? Единственный брат - депутат Народного собрания (выборный орган), старик-отец (онкология четвертой степени), 13 детей, в числе которых семеро детей погибшего в 1996 году брата. В Дагестане, уважаемый Владимир Владимирович, нет никаких кланов и кладов!" - подчеркнул руководитель махачкалинского клуба.
Он попросил Путина помочь с выходом Гамидова из-под ареста на время ведения дела.
"Единственное правительство, которое что-то делало - это правительство под руководством Гамидова. Уважаемый Президент, просим Вас способствовать помещению Гамидова под домашний арест, указать на проведение самого объективного и непредвзятого расследования", - гласит обращение.
"Газета.ру"
Кадиев адресовал главе государства письмо с просьбой обратить внимание на следствие по делу бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.
"Ни один близкий родственник Гамидова не находился на государственной службе, ни один не работает в правоохранительных или федеральных органах власти. Хочется узнать: где этот клан? Единственный брат - депутат Народного собрания (выборный орган), старик-отец (онкология четвертой степени), 13 детей, в числе которых семеро детей погибшего в 1996 году брата. В Дагестане, уважаемый Владимир Владимирович, нет никаких кланов и кладов!" - подчеркнул руководитель махачкалинского клуба.
Он попросил Путина помочь с выходом Гамидова из-под ареста на время ведения дела.
"Единственное правительство, которое что-то делало - это правительство под руководством Гамидова. Уважаемый Президент, просим Вас способствовать помещению Гамидова под домашний арест, указать на проведение самого объективного и непредвзятого расследования", - гласит обращение.
"Газета.ру"
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