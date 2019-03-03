Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Оренбург03.03.19Анжи
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Глава "Анжи" попросил Путина заступиться за экс-премьера Дагестана

Глава махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев обратился к президенту России Владимиру Путину.

Кадиев адресовал главе государства письмо с просьбой обратить внимание на следствие по делу бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.

"Ни один близкий родственник Гамидова не находился на государственной службе, ни один не работает в правоохранительных или федеральных органах власти. Хочется узнать: где этот клан? Единственный брат - депутат Народного собрания (выборный орган), старик-отец (онкология четвертой степени), 13 детей, в числе которых семеро детей погибшего в 1996 году брата. В Дагестане, уважаемый Владимир Владимирович, нет никаких кланов и кладов!" - подчеркнул руководитель махачкалинского клуба.

Он попросил Путина помочь с выходом Гамидова из-под ареста на время ведения дела.

"Единственное правительство, которое что-то делало - это правительство под руководством Гамидова. Уважаемый Президент, просим Вас способствовать помещению Гамидова под домашний арест, указать на проведение самого объективного и непредвзятого расследования", - гласит обращение.

"Газета.ру"
Теги: Анжи Кадиев
Сегодня, 19:52
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Уважаемый Президент, просим Вас способствовать помещению Гамидова под домашний арест,

Такое "поспособствование" - открытое вмешательство в дела судебной власти и является превышением полномочий президента. Впрочем для чуреков что закон нарушить - что пукнуть.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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