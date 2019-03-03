РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Сергей Семак: результат матча со "Спартаком" неважен для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение в матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с московским "Спартаком" (0:3).

"Поражение абсолютно несерьёзно для нас, результат неважен, мы просто готовимся, проверяем готовность игроков, позиции. Для результата ничего не меняется.

Кого-то выделять сложно, кто-то был лучше, кто-то хуже, сложно говорить, что кто-то набрал нужные кондиции. У нас сейчас другая работа, нам не хватает свежести и силы в ногах, которая будет к следующему сбору, когда мы будем планомерно готовиться к первым официальным матчам.

Разница подготовки со "Спартаком"? Нам не нужно знать, как "Спартак" выстраивает план работы, нам нужно свой разрабатывать. Что касается ошибки Краневиттера, то мы достаточно много ошибаемся, находимся под нагрузками. В предыдущем матче ошибался Лунёв, сегодня - Краневиттер. Простые ошибки связаны с физической усталостью.

Конечно, у нас есть проблемы в центре поля, нет тех игроков, которые там играли. Нет Паредеса, через которого строилась игра. Что касается других связок, то мы их смотрим, проверяем, понимаем, что центральная зона важна. Нужно наигрывать, работать над этим", - цитирует Семака "Чемпионат.сом"
Теги: Семак Спартак Зенит
Сегодня, 01:18
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(1)
#3  Dr.aleks30   (Сегодня, 02:15)
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  •  (0)

ZeArt83,
А если бы Зенит выйграли Локо и Спартачей ты бы за говорил по-другому. Так что не нужно громких слов. Прими как должное что Локо что Спартачи на данный момент готовы лучше Зенита...
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#2  ZeArt83   (Сегодня, 01:27)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лад
Хорошо, если тренер понимает, что делает. Если нет, то это проблема для Зенита. Команда выглядит очень слабо на фоне своих соперников по чемпионату России.

Да они просто еще из отпуска не вышли.В отличие от того же
Локомотива и Спартака.Им очень нужен Кубок Фонбета иначе они не будут топами joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 01:22)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо, если тренер понимает, что делает. Если нет, то это проблема для Зенита. Команда выглядит очень слабо на фоне своих соперников по чемпионату России.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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