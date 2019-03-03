Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
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Сергей Семак: результат матча со "Спартаком" неважен для "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение в матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с московским "Спартаком" (0:3).
"Поражение абсолютно несерьёзно для нас, результат неважен, мы просто готовимся, проверяем готовность игроков, позиции. Для результата ничего не меняется.
Кого-то выделять сложно, кто-то был лучше, кто-то хуже, сложно говорить, что кто-то набрал нужные кондиции. У нас сейчас другая работа, нам не хватает свежести и силы в ногах, которая будет к следующему сбору, когда мы будем планомерно готовиться к первым официальным матчам.
Разница подготовки со "Спартаком"? Нам не нужно знать, как "Спартак" выстраивает план работы, нам нужно свой разрабатывать. Что касается ошибки Краневиттера, то мы достаточно много ошибаемся, находимся под нагрузками. В предыдущем матче ошибался Лунёв, сегодня - Краневиттер. Простые ошибки связаны с физической усталостью.
Конечно, у нас есть проблемы в центре поля, нет тех игроков, которые там играли. Нет Паредеса, через которого строилась игра. Что касается других связок, то мы их смотрим, проверяем, понимаем, что центральная зона важна. Нужно наигрывать, работать над этим", - цитирует Семака "Чемпионат.сом"
"Поражение абсолютно несерьёзно для нас, результат неважен, мы просто готовимся, проверяем готовность игроков, позиции. Для результата ничего не меняется.
Кого-то выделять сложно, кто-то был лучше, кто-то хуже, сложно говорить, что кто-то набрал нужные кондиции. У нас сейчас другая работа, нам не хватает свежести и силы в ногах, которая будет к следующему сбору, когда мы будем планомерно готовиться к первым официальным матчам.
Разница подготовки со "Спартаком"? Нам не нужно знать, как "Спартак" выстраивает план работы, нам нужно свой разрабатывать. Что касается ошибки Краневиттера, то мы достаточно много ошибаемся, находимся под нагрузками. В предыдущем матче ошибался Лунёв, сегодня - Краневиттер. Простые ошибки связаны с физической усталостью.
Конечно, у нас есть проблемы в центре поля, нет тех игроков, которые там играли. Нет Паредеса, через которого строилась игра. Что касается других связок, то мы их смотрим, проверяем, понимаем, что центральная зона важна. Нужно наигрывать, работать над этим", - цитирует Семака "Чемпионат.сом"
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