Юрий Дюпин - о продаже автомобиля: это не связано с долгами в "Анжи" (фото)

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, почему решил продать свой автомобиль Mercedes CLS 350."Решение продать Mercedes связано не с долгами в "Анжи", просто мы с женой ждем ребенка. Эта машина уже не подходит, нужно что-то побольше. Куплю примерно за те же деньги, что получу за эту. Подвижек по выплатам в "Анжи" нет. Все так же, как всегда, то есть тихо", – рассказал Дюпин.В нынешнем сезоне Дюпин провел 17 матчей за "Анжи".