Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Оренбург03.03.19Анжи
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Юрий Дюпин - о продаже автомобиля: это не связано с долгами в "Анжи" (фото)

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, почему решил продать свой автомобиль Mercedes CLS 350.

"Решение продать Mercedes связано не с долгами в "Анжи", просто мы с женой ждем ребенка. Эта машина уже не подходит, нужно что-то побольше. Куплю примерно за те же деньги, что получу за эту. Подвижек по выплатам в "Анжи" нет. Все так же, как всегда, то есть тихо", – рассказал Дюпин.



В нынешнем сезоне Дюпин провел 17 матчей за "Анжи".
Теги: Анжи Дюпин
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