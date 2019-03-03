РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

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Сальваторе Боккетти - о победе над "Зенитом": это особенно приятно

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти поделился мнением о крупной победе над "Зенитом" (3:0) на Кубке "Матч Премьер".

"Конечно, всегда приятно выиграть. Но у "Зенита" особенно приятно. Нам не важно, с кем, мы всегда хотим выигрывать. Не знаю, что случилось с соперником. Но мы сегодня очень хорошо сыграли. Думаю, если и будем так продолжать, можем что-нибудь выиграть.

Болельщики, да, мы слышали трибуны. Было много народу. Конечно, всегда приятно, когда есть люди, которые за нас болеют. Приятно", – сказал Боккетти в эфире "Матч ТВ".
Теги: Зенит Спартак Боккетти
Сегодня, 11:13
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8
(1)
#8  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Шелудивым дятлам победа в товарняках - предел мечтаний

smirk ....как пердак?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Шелудивым дятлам победа в товарняках - предел мечтаний


Дурачок,поигрался гаджетом,теперь отдай коту,пусть он нас повеселит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 12:14)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шелудивым дятлам победа в товарняках - предел мечтаний


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  sheluch  Кёниград (Сегодня, 12:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Реально на первом месте Зенит... Свиньи - покорители межсезонья... Спортачок клоуны мля

Клоун зловонный, у тебя память короткая? Вспомни прошлый сезон. В этом у бомжей все шансы повторить прошлогодний "успех"
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 11:48)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Реально на первом месте Зенит... Свиньи - покорители межсезонья... Спортачок клоуны мля


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Morder   (Сегодня, 11:47)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
В этом году у Краснодара самый реальный шанс выиграть чемпионат, у ЦСКА пол команды пиZдюков, Спартак смена тренера и полный провал старта чемпионата, у Зенита игры нет вообще
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#2  Гринч  СПб (Сегодня, 11:44)
  • -4
  •  (6)

Ну вам и положено радоваться победе в товарняке, потому что в Чемпионате Зенит вам накрутит поросячьи хвосты...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 11:32)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Показать , зарвавшейся не по заслугам лохушке, её реальное место - вот и весь итог.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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