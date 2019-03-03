СМИ сообщили о договоренности игрока "Локомотива" Фернандеша с "Галатасараем"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш достиг принципиальной договоренности о переходе в "Галатасарай", сообщает Sport_inside.Сообщается, что сейчас идут переговоры между клубами, когда именно Фернандеш присоединится к "Галатасараю": в зимнее трансферное окно или летом на правах свободного агента.