Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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СМИ сообщили о договоренности игрока "Локомотива" Фернандеша с "Галатасараем"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш достиг принципиальной договоренности о переходе в "Галатасарай", сообщает Sport_inside.

Сообщается, что сейчас идут переговоры между клубами, когда именно Фернандеш присоединится к "Галатасараю": в зимнее трансферное окно или летом на правах свободного агента.
Теги: Локомотив Фернандеш Галасатарай
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