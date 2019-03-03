Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
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6 Рубин 17 25
...
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Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор"

Главный тренер "Новбахора" Андрей Канчельскис сообщил, что в ближайшее время бывший полузащитник "Зенита" Иван Соловьев может перейти в его команду.

В первой части сезона 25-летний хавбек выступал за ФК "Сочи" в ФНЛ.

"Иван сейчас у нас. В ближайшие дни вопрос, надеюсь, решится в положительную сторону. Провел уже один тайм за "Новбахор". Впечатления хорошие. Осталось подписать контракт. Почему решили его пригласить? Нам нужны крайние креативные полузащитники. Соловьев способен и слева сыграть, и справа. Видно, что парень в футбол играть умеет. Дай бог, чтобы он к нам перешел", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Канчельскис Соловьев
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