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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|22:4529.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|02.02.19
|Борнмут
|Сыгранные
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|0 - 012.01.19
|Хаддерсфилд
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18:35
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Софьян Ханни: мы все должны верить, что Эмилиано Сала все-таки выжил
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал инцидент с участием футболиста "Нанта" Эмилиано Салой.
28-летний аргентинский нападающий на прошлой неделе за 17 миллионов евро перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити". 21 января он вылетел из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но позднее самолет пропал с радаров авиадиспетчерских служб. В данный момент продолжаются поиски пропавших Салы и пилота Дэйва Ибботсона.
"Лично с ним не знаком. Но он мой коллега, футболист, я слышал, что и человек замечательный. Конечно, это кошмар… Очень тяжело читать новости. Тем более подобный ужас может случиться с каждым футболистом. И каждым человеком. Любой мог быть на его месте… Странно и дико.
Сбор денег на продолжение поисков Салы — это отличная идея. Надо помогать. Надо продолжать поиски. Я видел новости, что собирают 150 тысяч евро. Здорово, что люди, не только футболисты, со всего мира помогают семье Салы. Надеюсь, и ему самому. Порой для нас это мелочь. А для человека — огромная помощь.
Мы все должны верить, что Эмилиано все-таки выжил. Верить в лучшее", - цитирует Ханни Sport24.
28-летний аргентинский нападающий на прошлой неделе за 17 миллионов евро перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити". 21 января он вылетел из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но позднее самолет пропал с радаров авиадиспетчерских служб. В данный момент продолжаются поиски пропавших Салы и пилота Дэйва Ибботсона.
"Лично с ним не знаком. Но он мой коллега, футболист, я слышал, что и человек замечательный. Конечно, это кошмар… Очень тяжело читать новости. Тем более подобный ужас может случиться с каждым футболистом. И каждым человеком. Любой мог быть на его месте… Странно и дико.
Сбор денег на продолжение поисков Салы — это отличная идея. Надо помогать. Надо продолжать поиски. Я видел новости, что собирают 150 тысяч евро. Здорово, что люди, не только футболисты, со всего мира помогают семье Салы. Надеюсь, и ему самому. Порой для нас это мелочь. А для человека — огромная помощь.
Мы все должны верить, что Эмилиано все-таки выжил. Верить в лучшее", - цитирует Ханни Sport24.
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