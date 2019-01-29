Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал22:4529.01.19Кардифф
Кардифф02.02.19Борнмут
Сыгранные
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф
Кардифф0 - 012.01.19Хаддерсфилд

Новости партнеров

Софьян Ханни: мы все должны верить, что Эмилиано Сала все-таки выжил

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал инцидент с участием футболиста "Нанта" Эмилиано Салой.

28-летний аргентинский нападающий на прошлой неделе за 17 миллионов евро перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити". 21 января он вылетел из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но позднее самолет пропал с радаров авиадиспетчерских служб. В данный момент продолжаются поиски пропавших Салы и пилота Дэйва Ибботсона.

"Лично с ним не знаком. Но он мой коллега, футболист, я слышал, что и человек замечательный. Конечно, это кошмар… Очень тяжело читать новости. Тем более подобный ужас может случиться с каждым футболистом. И каждым человеком. Любой мог быть на его месте… Странно и дико.

Сбор денег на продолжение поисков Салы — это отличная идея. Надо помогать. Надо продолжать поиски. Я видел новости, что собирают 150 тысяч евро. Здорово, что люди, не только футболисты, со всего мира помогают семье Салы. Надеюсь, и ему самому. Порой для нас это мелочь. А для человека — огромная помощь.

Мы все должны верить, что Эмилиано все-таки выжил. Верить в лучшее", - цитирует Ханни Sport24.
Теги: Ханни Сала АПЛ Кардифф
Сегодня, 21:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог, чтобы выжил


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.