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"Ростов" объявил о переходе Матиаса Норманна (фото)

Пресс-служба "Ростова" объявила, о трансфере полузащитника "Брайтона" Матиаса Норманна.

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в "Ростов" за 1,5 млн фунтов.

"Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе "Ростова", — говорится на официальном сайте клуба.



Норманн перешёл в "Брайтон" в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду "Брайтона".
Теги: Ростов Норманн Брайтон АПЛ
Сегодня, 13:46
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#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:07)
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online

Валера рвется в призы
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:06)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Плохо что легионер. Вот если бы РФС принял решение не считать легионерами казахов, узбеков, белорусов, молдован и армян, то Ростову больше бы ничего и не было нужно. (Калачев, Гацкан, Зейнутдинов, Шомуродов)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
rostov ne ploxo usililsya! dlya takoi igri kak u nix,samoe to!

Думаешь,будет вторым за нами?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:48)
  • -2
  •  (2)

rostov ne ploxo usililsya! dlya takoi igri kak u nix,samoe to!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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