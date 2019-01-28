"Ростов" объявил о переходе Матиаса Норманна (фото)

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Матиас Норман — игрок «Ростова»



Достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу 22-летнего игрока.



Подробнее: https://t.co/L62Jt6V8HP pic.twitter.com/3xr6iWYcVD — Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2019

Пресс-служба "Ростова" объявила, о трансфере полузащитника "Брайтона" Матиаса Норманна.Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в "Ростов" за 1,5 млн фунтов."Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе "Ростова", — говорится на официальном сайте клуба.Норманн перешёл в "Брайтон" в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду "Брайтона".