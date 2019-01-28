Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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"Ростов" объявил о переходе Матиаса Норманна (фото)
Пресс-служба "Ростова" объявила, о трансфере полузащитника "Брайтона" Матиаса Норманна.
Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в "Ростов" за 1,5 млн фунтов.
"Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе "Ростова", — говорится на официальном сайте клуба.
Норманн перешёл в "Брайтон" в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду "Брайтона".
Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в "Ростов" за 1,5 млн фунтов.
"Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе "Ростова", — говорится на официальном сайте клуба.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2019
Матиас Норман — игрок «Ростова»
Достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу 22-летнего игрока.
Подробнее: https://t.co/L62Jt6V8HP pic.twitter.com/3xr6iWYcVD
Норманн перешёл в "Брайтон" в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за "Мольде" на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду "Брайтона".
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