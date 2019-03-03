РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Артем Дзюба: с "Ростовом" ждал ничейного результата, думал, встану на пенальти

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба после победы над "Ростовом" (5:0) во встрече товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" признался, что хотел встать на ворота в серии послематчевых пенальти. Форвард отметился одним голом.

"Стоят в воротах знаешь кто? Я там играю. Расстроился, ждал ничейного результата, думал, встану на послематчевые пенальти. Но команды, видимо, прознали об этом, и маятник или в ту, или в другую сторону качался", - цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.
Теги: Дзюба Зенит Ростов
Сегодня, 05:30
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 05:44)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не, маятник качался в ту-и-ту сторону.
Ростов изначально не ставил задач на турнир, но подсобил чутка реноме Семака, которому турнир тоже был не важен.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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