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Нахушев: надеюсь, гегемония "Зенита" не затянется. Но в "Спартаке" не хватает стабильности, в ЦСКА меняется поколение

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Экс-защитник "Краснодара" Руслан Нахушев высказался о гегемонии петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Надеюсь, эта гегемония не затянется. Чем конкурентнее чемпионат, тем он интереснее. Но в силу того, что "Зенит" в последние 7-10 лет считается самым богатым, стабильным клубом, навязать конкуренцию ему тяжело. Не знаю, кто сможет. В разных клубах свои проблемы. В ЦСКА меняется поколение, в "Спартаке" не хватает стабильности, плюс тренерские перестановки. "Краснодар" до сих пор может навязать борьбу. Но на самом деле - всё зависит от других клубов, - передаёт слова Нахушева "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом во всех пяти последних розыгрышах Российской премьер-лиги, начиная с сезона-2018/2019. Все чемпионства на этом отрезке сине-бело-голубые выиграли под руководством главного тренера Сергея Семака.

В текущем сезоне за пять туров до финиша чемпионата "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 50 очками в 25 матчах, на 1 очко отстаёт занимающий второе место "Краснодар". Находящееся на третьей строчке московское "Динамо" набрало на 6 очков меньше сине-бело-голубых, идущий четвёртым "Локомотив" - на 9 очков, "Крылья Советов" и "Спартак" - на 11 очков, ЦСКА - на 12 очков.

Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Нахушев
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