"С 1 июля Николсон будет игроком "Спартака". Дальше посмотрим, что будет", - передает Metaratings слова агента.
Напомним, форвард московского "Спартака" Шамар Николсон 1 сентября перешел в "Клермон" на правах аренды до конца текущего сезона. За французскую команду нападающий сыграл 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевых ассиста.
Контракт Николсона со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2026 года, однако у "Клермона" есть опция выкупа 27-летнего ямайца.
Агент: с 1 июля Николсон будет игроком "Спартака"
Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего Шамара Николсона, рассказал, когда его клиент вернется в "Спартак" из аренды в "Клермоне".
Фото: РПЛ