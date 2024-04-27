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Агент: с 1 июля Николсон будет игроком "Спартака"

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Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего Шамара Николсона, рассказал, когда его клиент вернется в "Спартак" из аренды в "Клермоне".
Фото: РПЛ
"С 1 июля Николсон будет игроком "Спартака". Дальше посмотрим, что будет", - передает Metaratings слова агента.

Напомним, форвард московского "Спартака" Шамар Николсон 1 сентября перешел в "Клермон" на правах аренды до конца текущего сезона. За французскую команду нападающий сыграл 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевых ассиста.

Контракт Николсона со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2026 года, однако у "Клермона" есть опция выкупа 27-летнего ямайца.

Шамар Николсон Спартак Клермон Российские трансферы
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