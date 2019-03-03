Карпин про новичка Нормана: опорник. Может сыграть чуть выше, исходя из нашей схемы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал характеристику новичку команды – норвежскому полузащитнику Матиасу Норману, перешедшему из "Брайтона"."Он еще с нами пока не тренировался. Норман — опорный полузащитник оборонительного плана.Исходя из нашей схемы, я думаю, он может сыграть чуть выше", — сказал Карпин.Сообщалось, что трансфер 22-летнего норвежца обойдется "Ростову" в 1,7 миллиона евро.