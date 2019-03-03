Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
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Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Карпин про новичка Нормана: опорник. Может сыграть чуть выше, исходя из нашей схемы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал характеристику новичку команды – норвежскому полузащитнику Матиасу Норману, перешедшему из "Брайтона".

"Он еще с нами пока не тренировался. Норман — опорный полузащитник оборонительного плана.

Исходя из нашей схемы, я думаю, он может сыграть чуть выше", — сказал Карпин.

Сообщалось, что трансфер 22-летнего норвежца обойдется "Ростову" в 1,7 миллиона евро.

Матч ТВ
Теги: Карпин Ростов Норманн
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#1  Мишке   (Сегодня, 13:04)
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Классная у тебя схема, Валера! Ты главное , ее не меняй!


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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