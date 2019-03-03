Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Артем Ребров: мое состояние? Жить можно

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о своей форме после полученной травмы, полученной на сборах команды.

"Мое состояние? Жить можно (смеется). А если серьезно, то ортез, так называется повязка, которую мне наложили после операции, доставляет массу неудобств. Особенно ночью. Но ничего, приходится терпеть. По рекомендации врачей снимаю ее утром и вечером, чтобы усиливать кровоснабжение. А перед сном опять надеваю", - цитирует голкипера "СЭ".
Теги: Спартак Ребров
Сегодня, 14:31
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#1  Поло   (Сегодня, 14:33)
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Он про материальное?
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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