"Зенит" объявил об аренде Новосельцева

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду в "Ростов" защитника Ивана Новосельцева.Соглашение рассчитано до конца этого сезона.Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.