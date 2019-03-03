РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Новости партнеров

"Зенит" объявил об аренде Новосельцева

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе в аренду в "Ростов" защитника Ивана Новосельцева.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Новосельцев Ростов
Сегодня, 17:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:41)
  • +1
  •  (1)
online

Не понимаю чем Новосельцев хуже Заболотного по моему оба ни какие! Но у Заболотного есть какой то протяже что даже в сборную попал! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.