Хорен Байрамян рассказал, что мог оказаться в итальянской Серии А

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 23 33
10 Лестер  23 31
11 Вест Хэм 24 31
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Бернли 24 23
16 Кристал Пэлас 23 22
17 Саутгемптон 23 22
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Хорен Байрамян рассказал, что мог оказаться в итальянской Серии А

Хавбек "Рубина" Хорен Байрамян рассказал, что испытывает небольшое сожаление о том, что в 17-летнем возрасте, будучи игроком "Ростова", не решился попробовать свои силы на просмотре в итальянскую "Парму".

"Было время, когда в 17 лет я полетел на просмотр в Италию в "Парму". Потом вернулся в "Ростов" и итальянцы приглашали повторно к себе. А я побоялся туда лететь без семьи, не зная языка. Если бы я вернул время, то, наверное, поступил бы иначе. Но это не супер-сожаление, – сказал Байрамян в интервью пресс-службе "Рубина".
Теги: Байрамян Рубин Ростов Парма Серия А
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