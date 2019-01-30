Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи"

Защитник "Зенита" Миха Мевля может стать игроком "Эмполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Мевля перешёл в "Зенит" из "Ростова" летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года.