Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Миха Мевля может продолжить карьеру в "Эмполи"

Защитник "Зенита" Миха Мевля может стать игроком "Эмполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Мевля перешёл в "Зенит" из "Ростова" летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года.
Теги: Мевля Эмполи Зенит Серия А
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#1  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
...во поперло...не ужели шлак почистят smile
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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