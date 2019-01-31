РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Артем Дзюба об оранжевой форме сборной Голландии: они, может, накуренные все дружно?

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в рамках блица ответил на вопрос о форме сборной Голландии.

— Что запрещено в мадридском "Реале"?

— Платить налоги.

– Почему у сборной Голландии оранжевая форма?

– Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые!

— Почему "Монако" играет плохо?

— Из-за Головина!

— Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?

— Ваня Новосельцев.

Sport24
Теги: Дзюба Сборная Голландии
Сегодня, 19:13
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#3  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 20:11)
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online

Что накинулись на Артемку?
Футболисты и так умом особо никогда не блистали, пословицу про трех сыновей все знают, а этот так в придачу ещё и Спартака воспитанник.
Поэтому только "понять и простить" ©


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#2  Schweinsteiger   (Сегодня, 19:47)
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Болеет за:
«Спартак»
уровень


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
шутник
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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