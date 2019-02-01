Агент Мевли: аренда моего клиента в "Эмполи" все еще возможна, в ближайшие два часа все решится

Агент защитника "Зенита" Михи Мевли Евгений Новиков заявил, что переход защитника в "Эмполи" еще возможен, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии."Шансы на переход еще остаются. Там просто маленькая проблема с заявкой, что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится. Это аренда до конца сезона", – сказал Новиков.