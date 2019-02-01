РПЛ 2018/19

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Агент Мевли: аренда моего клиента в "Эмполи" все еще возможна, в ближайшие два часа все решится

Агент защитника "Зенита" Михи Мевли Евгений Новиков заявил, что переход защитника в "Эмполи" еще возможен, несмотря на закрытие трансферного окна в Италии.

"Шансы на переход еще остаются. Там просто маленькая проблема с заявкой, что-то до конца неправильно оформили. В систему документы загрузили вовремя, но возникла непредвиденная ошибка. Думаю, все должно закончиться нормально. Через час-два все окончательно прояснится. Это аренда до конца сезона", – сказал Новиков.

СДЗД
Теги: Зенит Мевля Эмполи Серия А
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