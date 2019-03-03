СМИ: трансфер Барриоса в "Зенит" завершен

Трансфер полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса в "Зенит" завершен.25-летний колумбиец приехал в расположение питерской команды в испанскую Мурсию, где вскоре проведет первую тренировку. Контракт колумбийца с сине-бело-голубыми на 4,5 года.