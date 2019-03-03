Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

СМИ: трансфер Барриоса в "Зенит" завершен

Трансфер полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса в "Зенит" завершен.

25-летний колумбиец приехал в расположение питерской команды в испанскую Мурсию, где вскоре проведет первую тренировку. Контракт колумбийца с сине-бело-голубыми на 4,5 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барриоса Зенит Трансферы
Сегодня, 19:09
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23
(5)
#23  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Я ведь помню, как ты слезливо прощался здесь, уходя в Армию, а через пару месяцев комиссовался и удалил свою тему, типа не было ничего.

ты реально болен
ложные воспоминания - один из симптомов
передавай привет бабушке
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#22  ШаХерезада   (Сегодня, 21:09)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
я не я и хата не моя

Да ладно, обычный приступ голубой запитерской флюгерастии. Негр - не негр, бандерлог - не бендеровец, Молли в ванной с мужиками - не голубой, а лазурный, а кокорЯн невинно оболганый москалями, слава дуркаине!


--------------------
Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 21:06)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Сибирячок
Ты только вчера его негром называл и негодовал по поводу его трансфера

Ты бредишь, болезный? Умершая бабушка к тебе не приходит?

Ну да, тереть свои вчерашние комменты, а потом "я не я и хата не моя" - это ты, червяк, можешь. Я ведь помню, как ты слезливо прощался здесь, уходя в Армию, а через пару месяцев комиссовался и удалил свою тему, типа не было ничего. Ты хоть иногда чуешь себя мужчиной? Вряд ли...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:05)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ШаХерезада,
Илюша, дырявый, я думал ты сдох уже. Сперва, грешным делом, решил, что это под тебя кто то косит. Пока ты про жопы опять не заголосил. Ну хоть живой. А то без тебя и свинарня не свинарня. smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#19  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 20:47)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
И чего это дало?)
5 место ?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#18  P.V.  МОбл (Сегодня, 20:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С чёрным почином !


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:38)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ты только вчера его негром называл и негодовал по поводу его трансфера

Ты бредишь, болезный? Умершая бабушка к тебе не приходит?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:28)
  • -1
  •  (3)

Он разве пятилетку выдержит в Зине.Через год продадут. По отлаженной схеме. Да и мужику в шляпе аргентинцы надоели.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#15  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 20:18)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и ладушки! Напа топового найдите и можно начинать сезон!!!


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#14  ska69  Питер (Сегодня, 20:12)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Слышь, петушара, тебе даже ответить нечем.
Мне лично вообще побоку на цвет кожи игрока, я смотрю, только болелы свинарника от зависти слюнями брызгают.
Сиди там у себя за кнопками и фапальник свой закрой клоун херов
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 20:05)
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ska69
Сибирячок,
Все сказал, ущербный?
Над вашим клубом вся страна смеется каждый год,потому что вас из года в год всякие ноу нэймы в парашу мокают. Еще тяфкает там что-то

Какие же вы мерзкие , трусливые и бесхребетные существа. Вот ты лично даже понять не в состоянии, насколько ты ущербен в своих умозаключениях, которые даже назвать человеческими клавиатура отказывается. Черви вы просто, обычные дождевые черви.
Об тебя даже руководство твоего клубишки вытерло ноги, а ты слюнями от радости брызжешь...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  andrews74  Ухта (Сегодня, 20:03)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ska69,
За всю страну говорить все же не стоит, если нет, конечно, особых полномочий.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#11  ska69  Питер (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Все сказал, ущербный?
Над вашим клубом вся страна смеется каждый год,потому что вас из года в год всякие ноу нэймы в парашу мокают. Еще тяфкает там что-то
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
#10  ШаХерезада   (Сегодня, 19:56)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
дежурные трёшки по свежее будут))
Да и трешка - фирменный знак! Спартак треху отгрузил в болото? Локо - тоже отгрузило? Даже Ростов - и тот убогим треху отгрузил! В Кубке России joy


--------------------
Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 19:54)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Быстро вы про пять банок забываете.

Ты только вчера его негром называл и негодовал по поводу его трансфера, а сегодня уже гордишься негром в составе Зенита. Какие вы мерзкие бомжи без родины и флага и даже без принципов. Вас даже кусками людей назвать нельзя, не только человеком.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  F.Totti.   (Сегодня, 19:48)
  • +1
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
Быстро вы про пять банок забываете.

дежурные трёшки по свежее будут))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  Amirovich   (Сегодня, 19:43)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи опять завидуют =) ахах *** ущербные .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#6  ШаХерезада   (Сегодня, 19:38)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да он там говорят уже полностью освоился, с местными уже путают
Толя, говорят, уже любит Мамбу... Тимащук который, бендеровец


--------------------
Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:27)
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Пугали уже всякими мамманами, дриусси паредесами и прочими краневитерами, оздоевами и юсупово-новосельцево-соловьево-рязанцевами так вообще, от страху вся рпл тряслась.

Быстро вы про пять банок забываете.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 19:26)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так а чем напугали то?
Пугали уже всякими мамманами, дриусси паредесами и прочими краневитерами, оздоевами и юсупово-новосельцево-соловьево-рязанцевами так вообще, от страху вся рпл тряслась.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:21)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Впервые в жизни он сможет себя назвать белым.

Пусть приобщается к цивилизации. Скоро благородные белые охотники и их темнокожий друг Пятница выйдут на большую охоту за дикими черными свиньями.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 19:20)
  • -2
  •  (10)

Цитата: Сибирячок
Впервые в жизни он сможет себя назвать белым.

Пусть называет,негры обычно им забивают и по губам водят
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:12)
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Впервые в жизни он сможет себя назвать белым.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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