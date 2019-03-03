Сердар Азмун стал игроком "Зенита"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун перешел в "Зенит".Соглашение сине-бело-голубых с Азмуном рассчитано на 3,5 года.За пять с половиной сезонов в России Азмун принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна — 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.