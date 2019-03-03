РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Сердар Азмун стал игроком "Зенита"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун перешел в "Зенит".

Соглашение сине-бело-голубых с Азмуном рассчитано на 3,5 года.

За пять с половиной сезонов в России Азмун принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна — 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Сердар Азмун стал игроком "Зенита"

ФК "Зенит"
Теги: Азмун Рубин Зенит
Вчера, 23:48
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22
(3)
#22  suarez   (Сегодня, 00:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Lokoflesh

Дриусси ХЗ на какой позиции играть должен. Он впечатлили только на фланге, когда Кокорин в последний раз вышел. Дриусси - как кошка, он есть, чтобы просто быть...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#21  liasport433   (Сегодня, 00:34)
  • -1
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online

пля куда им столько игроков??? ничего против азмуна не имею, норм игрок, но нахрена?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#20  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 00:31)
  • -1
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online

Уж не Бердыева ли хотят в летнее трансферное окно подписать?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#19  СуперШтангист   (Сегодня, 00:29)
  • -1
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online
Болеет за:
«Терек»
Рубинский бздуняра выбрал бабло, что тут удивительного.
Забивать он будет не хуже Зе Пердиша.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#18  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:27)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Друзья мы забыли почему ПОРОСЯТА замолчали они же взяли кубок на сборах и им этого хватит опять на 12 лет (вот где собака зарыта)
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:23)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орик
Только продали как-то мало, еще куча шлака в штате...

Шлак в принципе трудно продать. Зарплаты у них высокие для клубов второй восьмерки, а тем что побогаче и в европе они нафиг не нужны.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  Орик  СПб (Сегодня, 00:21)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Только продали как-то мало, еще куча шлака в штате...
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#15  Мишке   (Сегодня, 00:20)
  • +5
  •  (5)

Ну уж получше Заболотного))


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#14  Роман Евсеенко   (Сегодня, 00:18)
  • +2
  •  (4)

Отлично,Азмун хорош
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#13  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:15)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодчик Рибальта подписал на те позиции которые провисали УЧИТЕСЬ СВИНЬИ как нужно работать и научите вашу селекционную службу БЛАГОДАРЯ КОСТЕ САРСАНИИ(земля ему пухом ) мы имеем этих игроков от продажи Парадеса
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#12  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:11)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь , вместо Семака надо Бердыева перетягивать ...И будет вам счастье ! )) Зенит играющий от обороны ! ? Да уж , хоть одним глазком глянуть ...))
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#11  пушкин  спб (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
На безрыбье и рак рыба, неплохой вариант. Во всяком случае, один из немногих в нашем чемпионате, заслуживающих внимания напов. И уж по-любому не ЗМС из сборной под №9.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#10  Кир Мяс   (Вчера, 23:57)
  • -6
  •  (16)

еще один решил покончить с карьерой от Бердыева в Зените
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#9  жася  Санкт-Петербург (Вчера, 23:56)
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Свиные копытами бьют, и от большого ума всякую ересь пишут, Вот такие они свиннокопытные
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#8  MAG554  UdSSR (Вчера, 23:54)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Азмун без Бердыева деньги на ветер.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:53)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Бухаров номер 2....

манера игры другая
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  fd65   (Вчера, 23:52)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бухаров номер 2....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  Александр Чистяков   (Вчера, 23:52)
  • 0
  •  (4)

аххахахахахахахаха бизнес от рубин и бердыева опять в деле
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:52)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Замена для Дриусси, шило на мыло.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Stilet   (Вчера, 23:51)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
А почему Джорджевича не вернули?
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:51)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
За 12 лямов никого получше не нашли? В Аргентине перевелись нападающие?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Fix  ШахтыГрад (Вчера, 23:49)
  • -1
  •  (3)
online

Норм так


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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