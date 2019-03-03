Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
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Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Андрей Синицын подписал новый контракт с "Краснодаром"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын подписал новый контракт с "быками".

"Контракт Синицына был продлен еще прошлым летом. Команда не афишировала факт пролонгации соглашения. В клубе рассчитывают на Андрея и верят, что он принесет еще немало пользы", — заявил источник в клубе.

Предыдущее соглашение Синицына с "Краснодаром" истекало по окончании текущего сезона. Новый контракт 30-летнего вратаря с "быками" рассчитан до 2021 года.

"Известия"
Теги: Синицын Краснодар
Сегодня, 08:35
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#1  Павел_2   (Сегодня, 08:54)
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А ка же Сафонов?Пока не уровень?
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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