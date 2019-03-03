Андрей Синицын подписал новый контракт с "Краснодаром"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын подписал новый контракт с "быками"."Контракт Синицына был продлен еще прошлым летом. Команда не афишировала факт пролонгации соглашения. В клубе рассчитывают на Андрея и верят, что он принесет еще немало пользы", — заявил источник в клубе.Предыдущее соглашение Синицына с "Краснодаром" истекало по окончании текущего сезона. Новый контракт 30-летнего вратаря с "быками" рассчитан до 2021 года.