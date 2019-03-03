Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Артем Лукоянов: Глушаков сплавил Карреру? Не сидел там с ними, не могу знать
Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал ситуацию вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова. По его словам, нельзя обсуждать человека, ничего не зная точно.
– Как болельщик "Спартака" скажите – что делать с Глушаковым? Вы же не из тех, кто скандирует "гнать его"?
– Он красавчик. Забивает опять голы. Самое главное – гнать его за что? Он же свою работу делает.
– Карреру сплавил.
– Не сидел там с ними, не могу знать – сплавил или нет. Судя по новостям, он приложил к этому руку. Но я не могу обсуждать человека, ничего не зная точно. Он – капитан "Спартака", приводил команду к чемпионству. Не ушел же человек в ЦСКА или в "Зенит". Ушел бы – другое дело. Сейчас он нормально делает свою работу: играет, забивает.
– Смотрели видео из бани Дениса? Следили за громким разводом?
– Это его личное дело. Дарья вышла на публику. Я слышал скандальный телефонный разговор. Что в итоге-то? Они развелись или нет? У них вроде двое детей.
– Бракоразводный процесс идет. Наполовину завершен.
– Они хотят пол-"Спартака"? (смеется)
– То есть вам все равно?
– Это их дела – пусть сами решают, раз довели до того, что приходится разводиться. Хотя, когда услышал новость о разводе – был в шоке. Считал Дарью с Денисом красивой парой.
"Спорт-Экспресс"
– Как болельщик "Спартака" скажите – что делать с Глушаковым? Вы же не из тех, кто скандирует "гнать его"?
– Он красавчик. Забивает опять голы. Самое главное – гнать его за что? Он же свою работу делает.
– Карреру сплавил.
– Не сидел там с ними, не могу знать – сплавил или нет. Судя по новостям, он приложил к этому руку. Но я не могу обсуждать человека, ничего не зная точно. Он – капитан "Спартака", приводил команду к чемпионству. Не ушел же человек в ЦСКА или в "Зенит". Ушел бы – другое дело. Сейчас он нормально делает свою работу: играет, забивает.
– Смотрели видео из бани Дениса? Следили за громким разводом?
– Это его личное дело. Дарья вышла на публику. Я слышал скандальный телефонный разговор. Что в итоге-то? Они развелись или нет? У них вроде двое детей.
– Бракоразводный процесс идет. Наполовину завершен.
– Они хотят пол-"Спартака"? (смеется)
– То есть вам все равно?
– Это их дела – пусть сами решают, раз довели до того, что приходится разводиться. Хотя, когда услышал новость о разводе – был в шоке. Считал Дарью с Денисом красивой парой.
"Спорт-Экспресс"
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