Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Артем Лукоянов: Глушаков сплавил Карреру? Не сидел там с ними, не могу знать

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал ситуацию вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова. По его словам, нельзя обсуждать человека, ничего не зная точно.

– Как болельщик "Спартака" скажите – что делать с Глушаковым? Вы же не из тех, кто скандирует "гнать его"?

– Он красавчик. Забивает опять голы. Самое главное – гнать его за что? Он же свою работу делает.

– Карреру сплавил.

– Не сидел там с ними, не могу знать – сплавил или нет. Судя по новостям, он приложил к этому руку. Но я не могу обсуждать человека, ничего не зная точно. Он – капитан "Спартака", приводил команду к чемпионству. Не ушел же человек в ЦСКА или в "Зенит". Ушел бы – другое дело. Сейчас он нормально делает свою работу: играет, забивает.

– Смотрели видео из бани Дениса? Следили за громким разводом?

– Это его личное дело. Дарья вышла на публику. Я слышал скандальный телефонный разговор. Что в итоге-то? Они развелись или нет? У них вроде двое детей.

– Бракоразводный процесс идет. Наполовину завершен.

– Они хотят пол-"Спартака"? (смеется)

– То есть вам все равно?

– Это их дела – пусть сами решают, раз довели до того, что приходится разводиться. Хотя, когда услышал новость о разводе – был в шоке. Считал Дарью с Денисом красивой парой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Каррера Лукоянов Спартак Ак Барс
Сегодня, 17:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это всё кроме слов журналюги есть речь разумного человека!!! Присоединяюсь.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.