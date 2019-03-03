Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Евгений Чернов отправится на сбор с "Ростовом"

Бывший защитник петербургского "Зенита" Евгений Чернов отправится на сбор с "Ростовом". Предполагается, что игрок подпишет контракт с ростовчанами на 3,5 года.

Чернов покинул "Зенит" в прошедшем январе. Чернов провел за основной состав петербуржцев 13 матчей и отдал 3 голевые передачи. Сообщалось, что 26-летний игрок имеет предложения из Европы и МЛС.

Sport24
Теги: Чернов Ростов
Вчера, 22:50
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