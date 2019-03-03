Бывший защитник петербургского "Зенита" Евгений Чернов отправится на сбор с "Ростовом". Предполагается, что игрок подпишет контракт с ростовчанами на 3,5 года.Чернов покинул "Зенит" в прошедшем январе. Чернов провел за основной состав петербуржцев 13 матчей и отдал 3 голевые передачи. Сообщалось, что 26-летний игрок имеет предложения из Европы и МЛС.