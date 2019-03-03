Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Сергей Паршивлюк: пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился своим мнением об игре хавбека Аяза Гулиева, который вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

? Пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина. Думаю, ему по силам.

? Со стороны Гулиев кажется немного "всадником без головы", летит в подкаты, заводится.

? С одной стороны, минус. От огромного желания, он сам это в интервью говорил, иногда может позицию потерять или прыгнуть. Знаю это еще по "Спартаку-2". Когда меня туда спустили, точнее отправили, я с Гулей тренировался. У нас общий агент, и я уже тогда сказал, что парнишка мне нравится. А Гулиеву так и сказал: "Твоя главная проблема – эмоции. Тебе надо их сдерживать". Имея карточку, тем более как игрок центра поля, где постоянно есть борьба один в один, он может получить вторую. Говорил ему: "Гуля, ты должен играть спокойнее". В "Ростове", к его чести, он начал над этим работать. И с Валерием Георгиевичем было много разговоров. Но все равно, еще над этим работать. У него есть все – дриблинг, отбор, мобильность. Но контроль над своими эмоциями и сконцентрированность все 90 минут – вот главная задача. То, что он может играть в топ-клубе – 100 процентов. Просто так бы "Спартак" бы его не вернул.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паршивлюк Гулиев Глушаков Зобнин Спартак
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