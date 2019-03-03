Сергей Паршивлюк: пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился своим мнением об игре хавбека Аяза Гулиева, который вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно.? Пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина. Думаю, ему по силам.? С одной стороны, минус. От огромного желания, он сам это в интервью говорил, иногда может позицию потерять или прыгнуть. Знаю это еще по "Спартаку-2". Когда меня туда спустили, точнее отправили, я с Гулей тренировался. У нас общий агент, и я уже тогда сказал, что парнишка мне нравится. А Гулиеву так и сказал: "Твоя главная проблема – эмоции. Тебе надо их сдерживать". Имея карточку, тем более как игрок центра поля, где постоянно есть борьба один в один, он может получить вторую. Говорил ему: "Гуля, ты должен играть спокойнее". В "Ростове", к его чести, он начал над этим работать. И с Валерием Георгиевичем было много разговоров. Но все равно, еще над этим работать. У него есть все – дриблинг, отбор, мобильность. Но контроль над своими эмоциями и сконцентрированность все 90 минут – вот главная задача. То, что он может играть в топ-клубе – 100 процентов. Просто так бы "Спартак" бы его не вернул.