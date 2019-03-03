"Оренбург" разошелся миром с сербской "Младостью" на сборе в Турции

"Оренбург" в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграл вничью в контрольном матче с сербской "Младостью".1:0 – Торбинский (21), 2:2 – Соболев (75)Довбня, Андреев (С.Козлов, 63), Ойеволе (Шахов, 63), Бегич (Сиваков, 63), Терехов (Насыров, 63), Маляров (Кулишев, 63), Бидловский (Бреев, 63), Чиркин (Мишкич, 63), Сутормин (Чуканов, 63), Попович (Алвеш, 63), Деспотович.