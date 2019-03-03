Оренбург (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
ОренбургНет датыКрылья
Советов
Оренбург03.03.19Анжи
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Оренбург1 - 024.11.18Уфа

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"Оренбург" разошелся миром с сербской "Младостью" на сборе в Турции

"Оренбург" в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграл вничью в контрольном матче с сербской "Младостью".

Оренбург – Младость (Сербия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Торбинский (21), 2:2 – Соболев (75)

"Оренбург": Довбня, Андреев (С.Козлов, 63), Ойеволе (Шахов, 63), Бегич (Сиваков, 63), Терехов (Насыров, 63), Маляров (Кулишев, 63), Бидловский (Бреев, 63), Чиркин (Мишкич, 63), Сутормин (Чуканов, 63), Попович (Алвеш, 63), Деспотович.
Теги: Оренбург
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