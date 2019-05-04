Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Комличенко кладёт пачками в чешской лиге. Пишут, его заберёт "Спартак"

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам с учетом плей-офф - он наколотил за текущий сезон 26 мячей. История ещё молодого игрока, который не пригодился "Краснодару", но прекрасно показал себя в чужой лиге и теперь, как ходят слухи, поедет играть под руководством Кононова

В течение сезона, когда Комличенко оформлял очередной мяч, выбивался в лучшие бомбардиры или уже окончательно уходил в отрыв, многие из вас писали в комментариях, что быть самым забивным форвардом в таком турнире не слишком серьёзное достижение и нет смысла обращать на это большое внимание.

Так хотелось бы вам напомнить.

В 2016 «Спарта» вышибала «Краснодар» из плей-офф Лиги Европы и была немногим хуже ЦСКА (2015) в квалификации Лиги чемпионов – «армейцы» проскочили тогда в следующий раунд лишь благодаря единственному мячу (4:3 по итогам двух встреч). «Виктория» Пльзень дважды обходила тот же ЦСКА на групповом этапе Лиги Чемпионов за последние годы, да и «Славия» продемонстрировала в домашней игре против «Зенита» минувшей осенью, что не стоит высоко задирать нос (да и заодно выносила "Севилью").

Да, в общем и целом – наш чемпионат сильнее чешского. Но не надо думать, что разница колоссальная. Отечественное шапкозакидательство границ не знает. Так что осаживайте себя сами что ли.

Ну а теперь – к нашему герою.

Николай Комличенко был одним из первых воспитанников «Краснодара». В 2012 он начал играть за молодёжку, через год регулярно получал шансы в фарм-клубе, выступавшем в ПФЛ. В этом же сезоне 2013-2014 его рассмотрел Олег Кононов и начал потихоньку подтягивать к основе. Комличенко дебютировал в премьер-лиге.

Получилось не очень продуктивно. Молодому игроку дали возможность проявить себя только в четырёх матчах (среднее время его в том сезоне в премьер-лиге – всего лишь 13 минут), но за них форвард успел сделать голевую передачу.

Комличенко кладёт пачками в чешской лиге. Пишут, его заберёт "Спартак"

Немного забегая вперёд: несмотря на то, что Комличенко толком и не дали шансов в основе и о клубе, и о академии, и о бывших наставниках он отзывается очень тепло. В неудачах тех лет винит только себя.

Я должен был выкладываться на 120 процентов, потому что был молодым. А я думал: «Чуть-чуть поработаю после тренировочки – и все». А во время самой тренировки я должен был делать не только свою работу, но и чью-то еще, не важно какую: покатиться за уходящим мячом, не проигрывать борьбу. У меня такого не было

В следующем году Комличенко уехал в свою первую аренду – в «Черноморец». Там он сыграл 13 матчей, но забил только дважды. Очевидно, и этот отрезок карьеры у Николая сложился так себе.

Больше в российской премьер-лиге Комличенко шанса не получал: продолжал играть за «Краснодар-2» и молодёжку. В 2016 съездил в аренду в чешский «Слован» (был вариант с «Амкаром», но футболист выбрал Европу), где забил три гола, после чего Шалимов позвал его обратно. Но в итоге основной команде россиянин так и не пригодился: он продолжил пылить в фарм-команде полгода, даже когда Смолов был травмирован, после чего засобирался обратно в Чехию, в «Младу-Болеслав».

Играть за вторую команду у меня уже не было никакого желания. Понимаю, что я профессиональный футболист, но мне совсем не хотелось играть в ПФЛ. Думал, что перерос этот уровень – поэтому и уезжал в «Слован». Через полгода вернулся – и получилось туда же. Это все оставляло депрессивный отпечаток. Получился очень скомканный год

Шалимов объяснял тогда «Чемпионату»:

- Он остался у нас, не поехал в аренду. Ему сделана отдельная программа, он дополнительно занимается. Ему надо стать мощнее и координированнее. Сейчас он тяжеловат. Должно пройти какое-то время. Будем смотреть до лета. Но мы на него рассчитываем, - говорил наставник.

В очередной раз успехи в аренде вышли сдержанными. Комличенко забил четыре гола за 17 игр, но учитывая, что его обычно выпускали меньше чем на час, - результат нападающий показал не самый плохой.

«Краснодара» не убедило и это (как и общая статистика в ПФЛ - там Николай сумел забить 42 гола в 63-х матчах). И прошедшим летом Николай поехал ещё раз в аренду, в ту же «Млада-Болеслав», но теперь уже у клуба было право выкупа.

И как раз в этом сезоне Комличенко страшно поперло. Он забивает в каждой игре чешской лиги. В конце января, когда Николай забил свой 18-й мяч в 18-ти встречах, «Млада» выкупила россиянина у «Краснодара». Сам игрок сказал:

- Я очень счастлив в «Млада-Болеславе» и доволен, что стал игроком клуба на полноценной основе.

Я больше никуда не хотел переходить, так что мое отношение к «Болеславу» не изменилось. Весной жду, что моя усердная работа на тренировках отразится на игре, что я буду прогрессировать и помогу команде и клубу, - объяснял Николай.

Сейчас в чемпионате Чехии плей-офф, а Комличенко уже побил рекорд лиги. Его команда стала шестой, но в таблице бомбардиров у Николая с 26 голами огромный отрыв (у ближайшего преследователя Жан-Давида Богеля на 12 мячей меньше!).

- Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет.
Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним, - говорил про него главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски

Сам футболист связывает свои успехи с новым тренером:

Основная причина перемен – смена тренера, случившаяся в конце прошлой зимы. Ребята знают, что меня надо искать в штрафной, когда нужно, я могу побороться за верховой мяч, скинуть. Тренер Йозеф Уэбер знает, чем я силен, и требует выполнения именно этих функций

Как действует Комличенко?

На первый взгляд, Николай типичный форвард штрафной площади. Он сам рассказывал, что раньше он часто смещался, пытался искать мяч далеко от ворот и это не шло ему на пользу. Теперь он старается далеко не отходить от штрафной.

Чуть ли не половину своих голов Николай забивает после прострелов и подач с фланга. При его антропометрии (рост 190) это неудивительно.

При этом нельзя сказать, что Николай игрок, который бесполезен за пределами штрафной. При необходимости он способен оттягиваться и даже небезнадёжен в подыгрыше. Видео это наглядно проиллюстрирует.



Что со сборной?

Да ничего. Чалов готов разрывать «Реал» и становиться лучшим бомбардиром чемпионата, но в сборную его вызовут только через полгода после этого. Комличенко рвёт чешскую лигу, но Черчесов непреклонен. Ещё осенью он говорил:

- Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми, – заявил Черчесов. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России, - сказал он.

Есть ощущение, что с такой консервативностью главного тренера Комличенко и Черчесов встретятся, скорее, в "Спартаке", чем в сборной. Какое-то время назад активно писали, что наставник сборной придёт в Народную команду второй раз и заменит Кононова, который пока что совсем не справляется.

Ну а с Комличенко ещё более наглядно. Судя по слухам, "красно-белые" хотят заполучить забивного форварда с русским паспортом - и под обещанное обновление состава это приобретение вполне подходит. Тем более, чехи вряд ли будут просить неподъёмные суммы.

Правда, с Кононовым работа для Комличенко, скорее всего, пойдёт более гладко. Они уже знакомы по "Краснодару". В интервью "Красаве" форвард рассказывал:

- Кононов может напихать футболисту. Я его один раз видел пихающим – я с Гранквистом поссорился на тренировке, начал отвечать ему – молодой был. На следующий день услышал, как Кононов кричит: "Комли, еще раз – поедешь в дубль, молодежку. Чтобы я такого не видел. Ты должен молчать и работать".

Так общий язык они найдут наверняка.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Instagram

Интервью Николая Комличенко

Не будьте как Станислав Черчесов - не пропускайте молодые футбольные таланты, подписавший на группу Rusfootball.info Вконтакте
Теги: Краснодар Комличенко Спартак
Сегодня, 12:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:14)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак гиблое место для молодых. Дзюба может подтвердить.
Цитата: теремок
"Да, в общем и целом – наш чемпионат сильнее чешского" - вот уж в чём, но в этом, я очень сильно сомневаюсь.

если сомневаешься, посмотри в таблицу коэффициентов УЕФА
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Terdsa   (18 февраля 2019 17:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Посмотрел бы в тов.матче на пару Чалов-Комличенко.
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (18 февраля 2019 13:19)
  • -1
  •  (3)

Многие не понимают очевидную вещь - Если бы оставили , парень скорее всего бы ни в кого не вырос . изи епт
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  Buiser812   (18 февраля 2019 09:53)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, нах нам в сборной забивные напы, пусть там будет Заболотный(((
Парни удачи в дальнейшем, не останавливаться на достигнутом


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#4  LARSSS  Краснодарский край (18 февраля 2019 07:11)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
А сколько там Заболотный и Смолов на пару мячей в чемпионате забили?
Регистрация: 6.12.2011 [жалоба]
#3  теремок  Санкт-Петербург (17 февраля 2019 20:14)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
"Да, в общем и целом – наш чемпионат сильнее чешского" - вот уж в чём, но в этом, я очень сильно сомневаюсь.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#2  coban  сегодня (17 февраля 2019 19:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
удивляюсь краснодарцам, что такого умелого игрока отпустили

Ну. И Шалимов ему отдельную программу замутил,и Черчесов за ним наблюдает.
Но всё ж заточено под результат здесь и сейчас,людям на ответственных постах тупо ссыкотно что то строить, да и некчему..
Хорошая статья.
( а потом вдруг-xeрак и чешское гражданство..и тю-тю))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Fint  Москва (17 февраля 2019 18:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Классный нападающий вырос, удивляюсь краснодарцам, что такого умелого игрока отпустили, ведь даже если бы не эта голевая феерия чешская, то всё равно видно по его действиям высокий уровень.
С дриблингом у него всё нормально, игра головой вообще высший класс, скорость высокая, партнёров видит без микроскопа.
Считаю его одним из лучших наших нападающих, Дзюба на его же уровне максимум играет, ну никак не лучше, а остальные вообще мимо кассы... wink blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама