Россия РПЛ 2018/19
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Комличенко кладёт пачками в чешской лиге. Пишут, его заберёт "Спартак"
Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам с учетом плей-офф - он наколотил за текущий сезон 26 мячей. История ещё молодого игрока, который не пригодился "Краснодару", но прекрасно показал себя в чужой лиге и теперь, как ходят слухи, поедет играть под руководством Кононова
Так хотелось бы вам напомнить.
В 2016 «Спарта» вышибала «Краснодар» из плей-офф Лиги Европы и была немногим хуже ЦСКА (2015) в квалификации Лиги чемпионов – «армейцы» проскочили тогда в следующий раунд лишь благодаря единственному мячу (4:3 по итогам двух встреч). «Виктория» Пльзень дважды обходила тот же ЦСКА на групповом этапе Лиги Чемпионов за последние годы, да и «Славия» продемонстрировала в домашней игре против «Зенита» минувшей осенью, что не стоит высоко задирать нос (да и заодно выносила "Севилью").
Да, в общем и целом – наш чемпионат сильнее чешского. Но не надо думать, что разница колоссальная. Отечественное шапкозакидательство границ не знает. Так что осаживайте себя сами что ли.
Ну а теперь – к нашему герою.
Николай Комличенко был одним из первых воспитанников «Краснодара». В 2012 он начал играть за молодёжку, через год регулярно получал шансы в фарм-клубе, выступавшем в ПФЛ. В этом же сезоне 2013-2014 его рассмотрел Олег Кононов и начал потихоньку подтягивать к основе. Комличенко дебютировал в премьер-лиге.
Получилось не очень продуктивно. Молодому игроку дали возможность проявить себя только в четырёх матчах (среднее время его в том сезоне в премьер-лиге – всего лишь 13 минут), но за них форвард успел сделать голевую передачу.
Немного забегая вперёд: несмотря на то, что Комличенко толком и не дали шансов в основе и о клубе, и о академии, и о бывших наставниках он отзывается очень тепло. В неудачах тех лет винит только себя.
Я должен был выкладываться на 120 процентов, потому что был молодым. А я думал: «Чуть-чуть поработаю после тренировочки – и все». А во время самой тренировки я должен был делать не только свою работу, но и чью-то еще, не важно какую: покатиться за уходящим мячом, не проигрывать борьбу. У меня такого не было
В следующем году Комличенко уехал в свою первую аренду – в «Черноморец». Там он сыграл 13 матчей, но забил только дважды. Очевидно, и этот отрезок карьеры у Николая сложился так себе.
Больше в российской премьер-лиге Комличенко шанса не получал: продолжал играть за «Краснодар-2» и молодёжку. В 2016 съездил в аренду в чешский «Слован» (был вариант с «Амкаром», но футболист выбрал Европу), где забил три гола, после чего Шалимов позвал его обратно. Но в итоге основной команде россиянин так и не пригодился: он продолжил пылить в фарм-команде полгода, даже когда Смолов был травмирован, после чего засобирался обратно в Чехию, в «Младу-Болеслав».
Играть за вторую команду у меня уже не было никакого желания. Понимаю, что я профессиональный футболист, но мне совсем не хотелось играть в ПФЛ. Думал, что перерос этот уровень – поэтому и уезжал в «Слован». Через полгода вернулся – и получилось туда же. Это все оставляло депрессивный отпечаток. Получился очень скомканный год
Шалимов объяснял тогда «Чемпионату»:
- Он остался у нас, не поехал в аренду. Ему сделана отдельная программа, он дополнительно занимается. Ему надо стать мощнее и координированнее. Сейчас он тяжеловат. Должно пройти какое-то время. Будем смотреть до лета. Но мы на него рассчитываем, - говорил наставник.
В очередной раз успехи в аренде вышли сдержанными. Комличенко забил четыре гола за 17 игр, но учитывая, что его обычно выпускали меньше чем на час, - результат нападающий показал не самый плохой.
«Краснодара» не убедило и это (как и общая статистика в ПФЛ - там Николай сумел забить 42 гола в 63-х матчах). И прошедшим летом Николай поехал ещё раз в аренду, в ту же «Млада-Болеслав», но теперь уже у клуба было право выкупа.
И как раз в этом сезоне Комличенко страшно поперло. Он забивает в каждой игре чешской лиги. В конце января, когда Николай забил свой 18-й мяч в 18-ти встречах, «Млада» выкупила россиянина у «Краснодара». Сам игрок сказал:
- Я очень счастлив в «Млада-Болеславе» и доволен, что стал игроком клуба на полноценной основе.
Я больше никуда не хотел переходить, так что мое отношение к «Болеславу» не изменилось. Весной жду, что моя усердная работа на тренировках отразится на игре, что я буду прогрессировать и помогу команде и клубу, - объяснял Николай.
Сейчас в чемпионате Чехии плей-офф, а Комличенко уже побил рекорд лиги. Его команда стала шестой, но в таблице бомбардиров у Николая с 26 голами огромный отрыв (у ближайшего преследователя Жан-Давида Богеля на 12 мячей меньше!).
- Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет.
Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним, - говорил про него главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски
Сам футболист связывает свои успехи с новым тренером:
Основная причина перемен – смена тренера, случившаяся в конце прошлой зимы. Ребята знают, что меня надо искать в штрафной, когда нужно, я могу побороться за верховой мяч, скинуть. Тренер Йозеф Уэбер знает, чем я силен, и требует выполнения именно этих функций
Как действует Комличенко?
На первый взгляд, Николай типичный форвард штрафной площади. Он сам рассказывал, что раньше он часто смещался, пытался искать мяч далеко от ворот и это не шло ему на пользу. Теперь он старается далеко не отходить от штрафной.
Чуть ли не половину своих голов Николай забивает после прострелов и подач с фланга. При его антропометрии (рост 190) это неудивительно.
При этом нельзя сказать, что Николай игрок, который бесполезен за пределами штрафной. При необходимости он способен оттягиваться и даже небезнадёжен в подыгрыше. Видео это наглядно проиллюстрирует.
Что со сборной?
Да ничего. Чалов готов разрывать «Реал» и становиться лучшим бомбардиром чемпионата, но в сборную его вызовут только через полгода после этого. Комличенко рвёт чешскую лигу, но Черчесов непреклонен. Ещё осенью он говорил:
- Тренерский штаб сборной России знает о Комличенко, наблюдаем за его играми, – заявил Черчесов. Считаю, что есть другие футболисты, которые лучше. Наши тренеры постоянно обновляют информацию по этому нападающему. На данный момент не уверен, что он готов принести пользу сборной России, - сказал он.
Есть ощущение, что с такой консервативностью главного тренера Комличенко и Черчесов встретятся, скорее, в "Спартаке", чем в сборной. Какое-то время назад активно писали, что наставник сборной придёт в Народную команду второй раз и заменит Кононова, который пока что совсем не справляется.
Ну а с Комличенко ещё более наглядно. Судя по слухам, "красно-белые" хотят заполучить забивного форварда с русским паспортом - и под обещанное обновление состава это приобретение вполне подходит. Тем более, чехи вряд ли будут просить неподъёмные суммы.
Правда, с Кононовым работа для Комличенко, скорее всего, пойдёт более гладко. Они уже знакомы по "Краснодару". В интервью "Красаве" форвард рассказывал:
- Кононов может напихать футболисту. Я его один раз видел пихающим – я с Гранквистом поссорился на тренировке, начал отвечать ему – молодой был. На следующий день услышал, как Кононов кричит: "Комли, еще раз – поедешь в дубль, молодежку. Чтобы я такого не видел. Ты должен молчать и работать".
Так общий язык они найдут наверняка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Instagram
Интервью Николая Комличенко
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