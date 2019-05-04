Комличенко кладёт пачками в чешской лиге. Пишут, его заберёт "Спартак"

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам с учетом плей-офф - он наколотил за текущий сезон 26 мячей. История ещё молодого игрока, который не пригодился "Краснодару", но прекрасно показал себя в чужой лиге и теперь, как ходят слухи, поедет играть под руководством Кононова

Я должен был выкладываться на 120 процентов, потому что был молодым. А я думал: «Чуть-чуть поработаю после тренировочки – и все». А во время самой тренировки я должен был делать не только свою работу, но и чью-то еще, не важно какую: покатиться за уходящим мячом, не проигрывать борьбу. У меня такого не было

Играть за вторую команду у меня уже не было никакого желания. Понимаю, что я профессиональный футболист, но мне совсем не хотелось играть в ПФЛ. Думал, что перерос этот уровень – поэтому и уезжал в «Слован». Через полгода вернулся – и получилось туда же. Это все оставляло депрессивный отпечаток. Получился очень скомканный год

Основная причина перемен – смена тренера, случившаяся в конце прошлой зимы. Ребята знают, что меня надо искать в штрафной, когда нужно, я могу побороться за верховой мяч, скинуть. Тренер Йозеф Уэбер знает, чем я силен, и требует выполнения именно этих функций