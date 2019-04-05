Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

A Bola: "Краснодар" предложил € 9 млн за полузащитника "Морейренсе"

Как сообщает A Bola, португальский полузащитник "Морейренсе" Франциско Мачадо, более известный как Шикиньо, может продолжить карьеру в России. Согласно этой информации, "быки" уже сделали предложение о приобретении игрока за 9 миллионов евро

В нынешнем сезоне Шикиньо принял участие в 27 матчах португальской Примейры и забил семь голов.
Теги: Краснодар Шикиньо
Сегодня, 15:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нравится селекционный замысел Галицкого - брать хороших игроков их средних чемпионатов.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А может Перейро?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:57)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: safonas
Замена Мамаю?

Перейре
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:40)
  • 0
  •  (2)

Замена Мамаю?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама