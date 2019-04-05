A Bola: "Краснодар" предложил € 9 млн за полузащитника "Морейренсе"

Как сообщает A Bola, португальский полузащитник "Морейренсе" Франциско Мачадо, более известный как Шикиньо, может продолжить карьеру в России. Согласно этой информации, "быки" уже сделали предложение о приобретении игрока за 9 миллионов евроВ нынешнем сезоне Шикиньо принял участие в 27 матчах португальской Примейры и забил семь голов.