Россия РПЛ 2018/19
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A Bola: "Краснодар" предложил € 9 млн за полузащитника "Морейренсе"
Как сообщает A Bola, португальский полузащитник "Морейренсе" Франциско Мачадо, более известный как Шикиньо, может продолжить карьеру в России. Согласно этой информации, "быки" уже сделали предложение о приобретении игрока за 9 миллионов евро
В нынешнем сезоне Шикиньо принял участие в 27 матчах португальской Примейры и забил семь голов.
В нынешнем сезоне Шикиньо принял участие в 27 матчах португальской Примейры и забил семь голов.
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