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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби с ЦСКА.

"Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас. Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации", — цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".
Теги: Кононов Спартак ЦСКА
Вчера, 22:18
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3
(1)
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 04:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Началась типичная для Спартака предматчавая обработка судей...)))

А нам нельзя что ли.. smiley
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 00:02)
  • 0
  •  (6)

Началась типичная для Спартака предматчавая обработка судей...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:13)
  • -2
  •  (4)

Ты, Плейшнер,главное не дай усомниться в твоей квалификации.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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