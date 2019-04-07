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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Евгений Кафельников: Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после матча с ЦСКА

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что главный тренер красно-белых Олег Кононов должен был подать в отставку на пресс-конференции после поражения в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2).

"Если у Кононова есть хоть чуток уважения к себе и к тому, чем он занимается, то он должен был подать в отставку на пост-матчевой прессухе", - написал Кафельников в своем твиттере.

"СЭ"
Теги: Кафельников Кононов ЦСКА Спартак
Сегодня, 01:57
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#1  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 05:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Кафель уже достал
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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