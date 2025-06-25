«Я не провожу исследования. У нас много кто проводит их. Для меня, на данный момент, самый популярный клуб в России - «Краснодар». Потому что он выиграл чемпионат России», - цитирует Быстрова «Чемпионат».
По результатам совместного исследования Спортса” и агентства Signal (part of ONY) «сине-бело-голубые» были признаны самым популярным клубом в России. «Зенит» опередил «Спартак» и ЦСКА. «Быки» заняли восьмую позицию в этом рейтинге.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России. «Черно-зеленые» обогнали «Зенит», занявший второе место, на одно очко. На третьей строчке финишировал ЦСКА. «Спартак» занял четвертую позицию.
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля.
Быстров: для меня, на данный момент, самый популярный клуб в России - "Краснодар"
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал результаты исследования, согласно которым «Зенит» был признан самым популярным клубом в стране.
Фото: ФК "Краснодар"